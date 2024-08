Ejemplo: Dice Ayuso: «El gobierno busca la destrucción de España». (¿De qué España, digo yo?) «No al independentismo.» ¿De qué habla esta señora, ahora que el ‘procés’ es agua pasada? ¿Ella sólo defiende la España grande, libre y franquista? Vamos a tener que sufrir y aguantar las pullas e incluso insultos de algunos partidos contrarios entre sí hasta que la democracia pase el rubicón de las Cortes si se pasa con el proyecto del PSOE y ERC. Vamos a tener que sufrir a ver quién la dice más gorda sin tener en cuenta la España de las autonomías.

¿Debe haber una ‘singularidad catalana’ al igual que para toda España y que se puedan resolver las verdaderas necesidades de cada autonomía? ¿Queremos llamarlo a este paso un paso hacia una España federal? ¿Por qué la toma de decisiones no vinculadas a los intereses generales no pueden ser tomadas por las autonomías? Este sería un gran paso para que cada autonomía fuera responsable de sus actos en una España fuerte y unida.

¿Va de dejar el poder central (público y privado) que las autonomías avancen y de que con ello España avance? ¿Tiene el pueblo la clarividencia que esto no es solo posible, sino necesario? ¿Tienen los medios suficiente independencia para ayudar a lograrlo?

Como vemos, hay demasiadas preguntas y tan solo la respuesta de momento para Cataluña y esperando que Junts y el PP, sin tener que hacerse una sangría, salven la situación y ayuden a Cataluña y España a dar un gran paso adelante con el Gobierno, no solo para salvar el estado del bienestar, sino a las empresas y a los trabajadores, posibilitando a las Autonomías a ser el motor de toda España, y evitando el encarecimiento producido por los fondos de capital de grandísimas empresas y en nuestro caso también, por la insularidad. Poder resolver desde el Govern, los consells y ayuntamientos los problemas de aquí ya se hace necesario.

Lo veo difícil, pues hay partidos que tan solo están en contra de lo que proponen los otros, con razón o sin ella. Pero hay que seguir intentándolo entre muchos, ya que muchos somos lo que pensamos esto en Baleares, incluso los empresarios ‘de aquí’, que vuelven a invertir en Baleares y fortalecen su tejido empresarial con el relevo generacional que ya ha llegado, con bastante éxito, con personas preparadas y decisiones adecuadas, como se escenifica a través de la ABEF y otras asociaciones.

En Baleares, en Mallorca más concretamente, el federalismo económico es deseado, pero solo nos falta decirlo en voz alta y exigirlo por una necesidad de presente y de futuro. El pastel es de todos y para todos, incluso con la incursión digital y la inteligencia artificial sin tener que pisotear los derechos fundamentales y con el respeto y apoyo a las políticas climáticas.

El necesario refuerzo democrático pasa por un esfuerzo global en educación, pues como ya dijo Émile Zola en 1903, «Francia será lo que el maestro de primaria la haga ser». La independencia en la educación y no el adoctrinamiento se hace imprescindible para las futuras e incluso la presente generación de estudiantes. Pero también del profesorado. El catalán en Baleares no se puede tocar, pues es una herramienta imprescindible de cohesión social, tanto en las escuelas como en el quehacer diario, a pesar de que otros idiomas (castellano, inglés, alemán...) ocupan un aspecto comercial difícil, sino imposible de revertir. Tenemos que ir incrementando los mecanismos de participación ciudadana para reforzar nuestra democracia y no caer en autoritarismos.

Endavant i fora por!