Hi ha una cosa que se li ha de reconèixer a Antoni Vera i a Marga Prohens, i és la seva capacitat de somriure davant tot tipus de circumstàncies. Somriu el conseller quan el reben amb samarretes verdes a les escoles, quan ha d’explicar un programa de segregació lingüística i quan afirma que s’ha trobat els centres educatius fets un desastre. Com pot mantenir el somriure? Somriu perquè aquest curs se’l va trobar completament organitzat i s’ha hagut de limitar a deixar que les coses seguissin el seu curs i somriu perquè és conscient que tots els centres que ara licita i posa primeres pedres, tots els que inaugurarà i presentarà, ja estaven projectats i en procés gràcies a la feina de l’anterior Govern.

Així i tot hi ha hagut moments que el conseller ha perdut el somriure. La comunitat educativa s’ha tornat a mobilitzar davant les seves polítiques segregadores i en benefici només d’uns quants. Era previsible perquè més enllà del que ja estava fet i organitzat, la conselleria no té projecte ni equip: en menys de 6 mesos, ha cessat a tres directors generals i els cessaments i dimissions de personal han estat una constant.

Únicament té 2 objectius: complir l’acord amb VOX i arraconar l’escola pública potenciant la privatització de l’ensenyament.

El senyor Vera ja s’ha llevat la careta. El Govern justificava la posada en marxa del pla de segregació lingüística degut a l’acord amb VOX, però ara que ja no hi estan obligats, Vera explica amb el seu somriure i el de la presidenta Prohens, que el seguiran aplicant, i això que gràcies al seny de la comunitat educativa només 11 centres de quasi 400, i cap de públic, s’han adherit al Pla. Però això els és igual. I segueix el somriure, un poquet més tens, quan els centres demanen com han de respondre a les més de 1300 famílies que han elegi el castellà, en contra dels projectes lingüístics de les escoles, i la Conselleria se’n renta les mans, o com va afirmar Prohens «jo podria» en ser demanada sobre si els docents haurien de fer traducció simultània.

Per altra banda, mentre el govern anterior, va signar l’acord de millora de mòduls i de les condicions dels docents de concertada, i va fer extensiu les beques menjador, els dispositius per alumnat vulnerable i el pla de reforç educatiu als centres concertats; Vera té un pla claríssim d’arraconament de la pública, beneficiant a la concertada. Exemples en tenim arreu: deixen perdre Fons Europeus per a la creació de places públiques d’escoleta 0-3 mentre es fomenta la concertació d’aquest cicle; augmentant els concerts de totes les etapes a municipis on hi ha places públiques suficients; el nou Decret d’Escolarització que retorna el punt d’antic alumne i la reducció a una zona única per a tot Palma. Iniciatives que mostren que l’equitat no és un objectiu del Govern .

Totes aquestes mesures fomenten desigualtats, guetos i segregació per raons socials, familiars o per llengua, i podríem afegir per sexe si recordam l’augment de concert d’aquest any del CC Aixa Llaüt que ha segregat per sexes, en contra de la LOMLOE.

L’inici de curs es preveu mogudet: han desmantellat molts de serveis, no queda ningú de l’equip de Convivèxit i també s’han desfet els centres de formació de professorat i començaran els problemes per aplicar la tria de llengua en contra dels projectes i l’autonomia dels centres.

El curs següent se veuran de veritat les polítiques i la gestió d’aquest Govern, sense excuses de VOX i amb un preocupant somriure.