Aquest article està englobat dins l’Observatori de les Transicions del Fòrum de la Societat Civil, que analitza les transicions ambiental, econòmica i social de la societat mallorquina a través de l’evolució de diferents indicadors per determinar si avançam cap a un model sostenible.

L’anàlisi de la mobilitat interna i externa emergeix com una tasca crítica per comprendre l’evolució, dels patrons de desplaçament i les seves implicacions en l’activitat econòmica, la infraestructura i el medi ambient.

L’augment del nombre de passatgers a l’aeroport de Palma durant el període analitzat confirma una tendència a l’alça que ja vaticinaven les previsions. El creixement sostingut de més d’un milió cent mil persones entre 2019-22, i de més de dos milions i mig entre 2022-23, podria atribuir-se a la recuperació de la confiança dels viatgers després de la pandèmia, la reobertura progressiva de les fronteres i el relaxament de les restriccions de viatge a nivell mundial i, més recentment, la repercussió dels conflictes bèl·lics.

Davant la tendència a la baixa en el nombre total de creuers i creueristes de 2019 a 2022, motivada per la crisi sanitària, s’observa un repunt en més de 500.000 creueristes de 2022 a 2023. Tot i la reducció en el nombre de bucs, se n’ha incrementat la capacitat, iniciant-se alhora campanyes de màrqueting agressives dirigides a estimular la demanda.

La tímida disminució del nombre de cotxes per habitant contrasta amb l’increment de matriculacions. És rellevant l’augment de més del 7 % en els darrers quatre anys de cotxes elèctrics sobre el total de cotxes matriculats, front a la disminució del 50 % en la matriculació de cotxes de benzina i gasoil, el que podria indicar una tendència cap a una mobilitat més sostenible i una consciència creixent. Malgrat això, és important tenir en compte que cal adoptar un enfocament que inclogui la millora del transport públic, promoció de la mobilitat activa i l’optimització de la planificació urbana per tal de reduir la dependència del vehicle privat i fomentar alternatives més eficients. Destacar com Mallorca ocupa la primera posició en el rànquing de ciutats espanyoles en temps perdut en congestions de trànsit, amb una mitjana del 30 % d’hores de conducció (un 4 % més que el 2022).

El notable augment en el nombre de passatgers d’autobús i metro des de 2022 (en 16.264 i 524 persones anuals, respectivament) demostra l’efectivitat de la iniciativa de fer gratuït el transport públic per part de l’anterior Govern i la importància de les polítiques públiques encaminades a millorar l’accessibilitat del transport alternatiu.

Amb tot, l’anàlisi de l’Observatori revela un panorama complex i dinàmic. Els indicadors mostren com el repte actual resideix en la continuació de les polítiques que promouen la sostenibilitat i l’accessibilitat en el sector de la mobilitat, adaptant-se als canvis socials, tecnològics i ambientals per garantir un futur més equitatiu i respectuós amb el medi ambient i amb el territori.