L’aprovació, aquest dimarts al Consell de Ministres, del reglament que desenvolupa la part fiscal del Règim Especial de les Illes Balears és una gran notícia per a les empreses i les persones autònomes de la nostra terra. Ho és per diversos motius, però potser el principal sigui l’impacte directe que tendrà en la vida i en l’economia de famílies i teixit productiu illencs.

És, també, un fruit més de la collita que durant anys es va estar sembrant i conreant des dels governs progressistes a les Balears i a l’Estat, una història de diàleg i col·laboració que ha permès, des de 2019, una concatenació d’èxits: l’aprovació de la llei del Règim Especial, que inclou, entre d’altres, mesures com el descompte de resident en els desplaçaments a la Península i interilles; la posada en marxa del factor d’insularitat, que incrementa la inversió estatal a les Illes, i la introducció en els pressupostos de l’Estat de la branca fiscal del REIB, que, a través de deduccions a l’impost de societats i a l’IRPF, beneficia 50.000 empreses de l’Arxipèlag i suposa un impacte econòmic anual de 349 milions d’euros.

Ara, amb el nou reglament, tenim una nova fita assolida. El text, que es va treballar conjuntament entre el Govern central i l’autonòmic durant el final de la passada legislatura, dona seguretat jurídica al nostre teixit productiu i desenvolupa la manera d’aplicar les deduccions fiscals correctament. A més, és una mostra de la consolidació d’un cicle de col·laboració institucional en què el diàleg va ser l’eix vertebrador. És un orgull per a mi haver format part del Govern que va fer arribar les particularitats de la insularitat a Madrid. Aconseguir que s’escoltés, que s’entengués què implica viure en unes illes, que es despertés sensibilitat envers la insularitat. Generar compromís per resoldre desequilibris històrics i, en definitiva, cohesionar des de la política útil.

Es tracta de la mateixa manera d’entendre la política que es va fer servir per elevar propostes de regulació a l’Estat. I és que el reglament que s’aprova ara té un altre element positiu: s’ha redactat a partir de la proposta que el Govern del Pacte va elaborar, un text dissenyat de manera coral en què tots els sectors implicats van poder dir la seva. És així, escoltant i sumant idees, com s’arriba a solucions per a la majoria.

Però, malgrat els avenços, no podem conformar-nos, hem d’anar més enllà, continuar fent feina per construir solucions diferenciades en funció de les particularitats de cada territori. Som un poble treballador, entregat i solidari que avui veu com es dona una passa més per compensar un desequilibri fiscal que llastrava l’esforç de les seves empreses. El teixit productiu de les Balears ha de poder treballar des de i per a Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera sense que els sobrecostos de la insularitat minin la seva productivitat. Gràcies al Règim Especial, avui comptam amb un mecanisme que dona resposta a aquesta realitat. Celebrem-ho, recordant el llarg camí que ens ha dut fins a aquí, aprofitant les eines de què disposam avui per fer més forta la nostra economia i sabent que, si fem feina des del diàleg i en equip, és possible fer real el futur que imaginam per a les nostres illes.