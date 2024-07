Li volia preguntar si en lloc de la senyora Mercedes Garrido hagués estat al seu costat un senyor grandot, com el senyor Lluís Apesteguia, o un diputat malcarat que no va de coverbos, s’hauria vostè atrevit a tocar el seu ordinador i trencar-li una foto de la seva propietat. O potser es va atrevir pel fet que era una dona qui estava al seu costat? Creu vostè que un comportament així és digne del president del Parlament?

La seva actitud agressiva cap a la diputada Garrido va ser un comportament masclista que no s’ha de fomentar des de la màxima institució de les Illes Balears. Al mateix temps va ser un comportament inapropiat i irrespectuós envers la memòria de tres dones violades i assassinades a Mallorca durant la Guerra Civil i de tot el que elles representen.

Ha pensat vostè que si tingués aquesta mateixa actitud amb la seva parella cada vegada que divergeixen sobre un tema, seria un exemple de maltractament masclista? Que el lògic és convèncer amb diàleg, arribant a acords, i no de mala manera? Que si insistís vostè amb aquest comportament, la seva parella el podria denunciar davant les autoritats per violència de gènere?

Senyor Le Senne, ocupar un càrrec com el seu suposa ser el primer a donar exemple de correcció i bones formes, s’ha d’oblidar d’actituds de ‘machito iberico’ i adaptar-se al comportament igualitari i de respecte cap a les dones.

Que digui vostè que la Mesa ha de ser neutral és correcte, però que agafi una foto, propietat d’altre membre de la Mesa, l’esqueixi i llanci a terra, això no té passada. No es pot acceptar de cap de les maneres. Va ser una actitud reprensible, indigna i ofensiva envers la memòria d’Aurora Picornell i la resta de represaliades i assassinades pels falangistes.

Crec que el més noble per part seva seria dimitir per donar exemple als que vindran que certs comportaments no són acceptables al Parlament, a cap altra institució, ni tampoc a la resta de la societat. I si vostè no vol dimitir, Marga Prohens té l’obligació de fer-lo fora. Si els populars decideixen no fer-ho, es convertiran en còmplices de la seva actitud agressiva i masclista. Comportaments tercermundistes no es poden admetre al nostre Parlament.