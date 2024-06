Quan la ignorància és la protagonista i triomfa, és que tenim una societat malalta, una societat que no pot avançar correctament perquè qualsevol proposta seriosa, qualsevol avanç social i cultural, pot ser aturat o rebutjat per ideologia, desconeixement o ignorància de molts de polítics; ho hem pogut comprovar fa uns dies, constitueix la prova fefaent el fet que el passat dijous dia 13, al Congrés, segons ens informava, fa uns dies, Kike Oñate en aquest diari, PP i Vox votaren en contra de demanar a la Casa Reial que retirés el títol de ‘reial’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà, tal i com hi havia reclamat esquerra Republicana de Catalunya. Tots els mallorquins, amb una mica d’informació i cultura, coneixem el disbarat que suposen totes les afirmacions i creences d’aquesta suposada acadèmia. Com se li pot premiar per les seves incoherències i despropòsits lingüístics amb la distinció de ‘reial’?, és un autèntic absurd.

Però qui ja hauria d’haver-hi pres decisions sobre el cas és la Casa Reial, i més concretament el Rei, davant tan absurda ficada de pota per no informar-se correctament.

Al Rei, li vull recordar que ‘rectificar és de savis’, dita atribuïda al poeta anglès Alexandre Pope, i que formava part d’una afirmació més llarga: errar és humà, perdonar és diví i rectificar és de savis. Si no ha estat ben aconsellat, que ho faci ara, ja que hi ha hagut queixes i retrets. Que el seu interès per la cultura el faci assabentar-se de la realitat i veritat d’un fet que està molt clar; no es pot continuar amb una errada que la Universitat de les Illes Balears, l’Estatut d’Autonomia i tots els filòlegs rebutgen. La tossuderia a no esmenar-la, no és l’actitud correcta d’un rei, ni de cap persona interessada per la veritat i la cultura.

Enguany, Felip VI per celebrar els seus deu anys de regnat, visitarà totes les comunitats autònomes i això costarà molts de diners. Qui pagarà tanta lloança i enaltiment? Sembla que encara estiguem a l’edat mitjana. Altesa, quan toqui visitar la nostra comunitat, com podem aplaudir a qui no sap o vol reconèixer els seus errors els quals perjudiquen la nostra història i la nostra llengua?