Unas mil personas se concentraron el sábado en la plaza de la Biosfera de Maó, frente a la sede del Consell de Menorca, para participar en la manifestación convocada por el GOB contra la masificación turística.

Pero los mensajes difundidos por los asistentes: ‘Menorca no es ven’, ‘¿Para qué ir a Fitur?’, ‘Amb massificació, ni platges ni habitatges’, ‘No hi cabem’, ‘Prou anar a la torta i més vía Menorca’, ‘Aquí hi viu gent’, ‘-Fitur i +futur’ y ‘Qui estima Menorca no la ven’ han sido interpretados y publicados por los medios británicos en clave antiturística. Un análisis que enciende las alarmas y preocupa a los empresarios de Menorca.

Así, la Federació de PIME-Menorca advierte, con severidad, que «la anulación de vuelos por falta de ocupación y los mensajes con valoraciones interesadas sobre los perjuicios del turismo, pueden provocar que las previsiones sobre la llegada de pasajeros anunciada al inicio de la temporada no se cumplan».

El GOB-Menorca no utiliza el término «antiturístico» y centra sus denuncias en la masificación turística, pero el Daily Mail abre su información sobre la concentración celebrada en Menorca con estas afirmaciones: «Más de mil residentes furiosos asistieron a una protesta contra el turismo en Menorca en medio de una reacción violenta por la masificación, alimentada por los veraneantes borrachos del Reino Unido». Y Sky News habla de convocatoria «contra el turismo de masas en Menorca» y lo vincula a las «marchas antiturísticas». Un mensaje coincidente.

La asistencia de políticos del PSOE, Més y Podemos, hoy en la oposición, suscita la reacción del PP-Menorca. Critica a la izquierda por manifestarse contra una masificación que -afirma- propició durante los ocho años de su mandato. El PTI aprobado el 2023 permite crear 11.000 nuevas camas, la vivienda turística creció en un 55 por cien, y las plazas hoteleras aumentaron en 5.000, además de multiplicarse el alquiler ilegal