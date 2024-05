La ràbia és més que palpable. I amb assemblees obertes, manifestacions convocades, el Govern s’està veient estret i convoca un pacte amb entitats per la sostenibilitat. Tenen por. I el que més rebenta de la situació d’aquestes setmanes és l’espoli del discurs dels límits i que el govern s’estigui apropiant del relat. No us deixeu enganyar: baixar el sostre de places encara dona marge a créixer. I la situació fa estona que és insostenible: necessitam decreixement immediat, tornar enrere, desfer el que durant anys s’ha fet a Mallorca.

L’estratègia del Govern està intentant calmar els ànims i desmobilitzar, però ara més que mai cal estrènyer: aquest dissabte totes a la manifestació de Palma. Aquest estiu, hem de seguir pitjant. Si ens creim el que ens diu el Govern, estam en les mateixes. O pitjor.