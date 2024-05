Hi ha algunes crítiques al vehicle elèctric i el seu desplegament. El cotxe és molt car, no hi ha suficients carregadors, ha d’apostar-se més pel transport públic… Aquestes tres tenen la seva raó de ser i s’ha de treballar per a solucionar aquestes sol·licituds d’abaratir el mercat de vehicle elèctric, desplegar xarxa de càrrega i també més i millor transport públic.

Però potser es parla poc, per desconeixement, de com el vehicle elèctric, a més de ser una peça fonamental en la reducció d’emissions de la mobilitat, seria un element clau en la gestió energètica de llars i certs grans consumidors. Com? A través de la tecnologia ‘Vehicle to Grid’, V2G (del vehicle a la xarxa). Aquest nou element en la transició energètica, del qual tenim ja algun projecte pilot a Mallorca que a més ha estat el primer lloc a Espanya a implementar-se, permet no sols carregar el cotxe, sinó que el propi cotxe alimenta a la xarxa amb l’energia emmagatzemada.

Com a lector pot pensar, quin doi, perquè voldria donar energia a la xarxa si el que vull és el meu cotxe carregat. Clar que no carregarem el cotxe per a descarregar-lo sencer sense moure’l. Però i si poguéssim utilitzar una part de l’energia que hem carregat durant el dia, en un carregador alimentat de plaques solars quan arribem a casa a la nit sempre que no baixi d’un 80 % la càrrega? Si la nostra casa tingués plaques solars però no tinguéssim una bateria, el nostre cotxe elèctric podria fer d’ella i tota la nostra electricitat seria renovable, mantenint el nostre vehicle sense una gran pèrdua energètica.

Aquest exemple individual pot pensar que és per a rics, perquè qui té una casa amb aparcament? Però no, a més d’aquest exemple, val per a qualsevol bloc de pisos amb aparcament, o per als carregadors que puguin ser al carrer i a més així pugui vostè rebre un import econòmic per la seva aportació al sistema en hores on no hi ha renovables.

I a gran escala és una solució en grans aparcaments d’estades llargues, com pot ser un aeroport. Aquest aparcament seria una gran bateria on els vehicles que deixa la gent estarien carregats però podrien alimentar consums amb l’energia renovable amb la qual s’hagin carregat per a així només consumir energia 100 % renovable.

Sembla llunyà, però la tecnologia ja existeix, amb un cert grau de maduresa. Fa falta valentia i posar-la en el focus del coneixement social. La seguretat energètica, el balanç i la resiliència del sistema ens ho agrairan. Perquè l’energia, com saben, ni es crea ni es destrueix, va i ve.