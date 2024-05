Felipe VI ha confirmat el seu analfabetisme i la seva buidor intel·lectual i científica atorgant el títol honorífic de ‘Real’ a l’Acadèmi de sa Llengo Baléà. És tan irracional i vulgar el que acaba de fer aquest pobre home que resulta difícil d’assimilar. No sembla possible que un cabdill que representa un Imperi de més de tres-cents milions de castellanoparlants pugui cometre una errada tan vil i barroera com aquesta. S’ha guanyat ben bé el qualificatiu de Rei Gonella. El gonellisme és un moviment lingüístic secessionista i anticatalanista que cerca desprestigiar l’autoritat del català com a llengua oficial i científica. Doncs, Felipe VI acaba de recolzar aquesta llengo en contra del català nadiu i mil·lenari, la del nostre savi universal Ramon Llull.

Fa molts anys que ingènuament vaig estimar un excel·lent professor de legislació postal que, amb el temps es va anar separant del seu català estàndard de Mallorca i, a poc a poc, va crear i ser el secretari d’aquesta infame Acadèmi. Un cas paradigmàtic del que pot arribar a fer una manipulació cultural obtusa i absurda. Quan el vaig conèixer entregava a totes les persones que es topaven amb ell una enginyosa targeta de visita que deia així: Senyors, jo soc en Pep

de llinatge Ripoll Fe,

visc en el número set

del carrer de la Mercè. Aquest don Pep va morir l’últim Nadal a l’avançada edat d’un segle de vida. Els darrers anys de la seva defectuosa existència, per provocar-me m’enviava cartes en llengo baléà cada setmana. Em notificava que havia guanyat un tercer, un segon o un primer premi de narrativa escrita en aquesta llengua peculiar. Ell convocava aquests premis, formava part del Jurat, i entregava les corresponents acreditacions als guanyadors, el principal dels quals era sempre ell mateix. Es vantava de ser el participant que més diplomes havia obtingut. Bé, doncs, aquesta comèdia i aquest frivolitat ara ha quedat garantida per aquesta crueltat espanyola sense límits representada pel Rei Gonella de torn.