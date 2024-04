Por qué Pedro Sánchez para anunciar su decisión recurrió a una carta a los ciudadanos publicada en una red social en vez de hacerlo en el Parlamento o en el Palacio de la Moncloa? ¿Por qué anunciar que dentro de cinco días tomará una decisión y no decidir inmediatamente? ¿Busca el apoyo del ‘verdadero’ pueblo?

La denuncia presentada en el juzgado por el poco limpio sindicato Manos Limpias está basada exclusivamente en informaciones aparecidas en los medios de información. Por consiguiente, si las informaciones resultan faltas de veracidad, la propia denuncia no se sostiene.

¿Puede la esposa del presidente del Gobierno recomendar mediante escrito a una empresa o UTE que aspira a conseguir fondos del Estado, es decir, dinero público administrado por el Gobierno? Es más, ¿es ético hacerlo si la empresa es de quien está pagando la cátedra de la Universidad en la que trabaja Begoña Gómez?

Comprendo que el presidente del Gobierno esté muy molesto, pero contrariamente a lo que dijo, nadie se ha entrometido en la vida personal de Begoña Gómez sino en su vida profesional, algo muy distinto y susceptible de crítica, siempre que no se calumnie ni se falte al respeto.

¿Por qué tuvo reuniones secretas Begoña Gómez con la gerencia de Globalia? ¿Se lo contó a su marido? ¿Estaba al corriente el presidente del Gobierno de esas reuniones y de la financiación de Globalia a las actividades de su esposa, al tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba subvenciones y créditos a Globalia?

Quizá no haya nada ilegal en todo esto, pero no superaría la conformidad con el código ético de cualquier empresa. Máxime cuando aparece por en medio el ya famoso Aldama, el de las mascarillas, así como de pasada.

La inaudita decisión del presidente del Gobierno de abandonar sus actividades durante cinco días para anunciar su futuro el lunes, no tiene precedentes en ninguna democracia de nuestro entorno. No hay explicación plausible salvo la machacona insistencia de que hay una campaña de la derecha y de la ultraderecha contra él. Hasta 16 veces las menciona en su carta. Es lo que pasa cuando se intenta gobernar no a favor de algo sino en contra de algo o de alguien.

Un presidente del Gobierno que ha renunciado a aprobar los presupuestos, que no sabe que hacer si gana el PSC en Catalunya, con una mayoría muy precaria y con dificultades serias para aplicar la ley de amnistía, ¿no está ante una situación política sin salida?

Ya veremos si se va, pero si se queda que no nos diga que es por hacernos un favor. Mejor que mire hacia Portugal y nos dé respuestas a las preguntas.