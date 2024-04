Me voy a tomar una semanita para pensar y reflexionar sobre si voy a seguir o no escribiendo estos semanales artículos en la contraportada que usted está sosteniendo. Estoy ya un poco cansado de escribir, buscar temas, dar públicamente mi opinión y, además, intentar ser ocurrente para que usted se entretenga un ratito. Tampoco lo tengo del todo claro porque me divierte y me da, cada sábado, la oportunidad de decir libremente lo que me venga en gana. Me voy a tomar unos días para pensar. Mientras, voy a suspender toda mi agenda de opinador para hablar con mi querida esposa, de la que, por cierto, estoy profundamente enamorado, para ver qué hacemos con esto de escribir en el periódico.

Me tienen un poco hasta los bemoles aquellos que me critican por ahí y me dicen que si soy un petardo, que si no sé escribir, que quien narices me he creído y tal y cual. Algunos hasta me lo dicen a la cara. Qué duro. Tal vez ha llegado el momento de tomar una decisión personal y decir basta. Llevo muchos años escribiendo y agota. Uno ya no sabe ni qué decir y seguir la actualidad es un palizón. Tampoco me compensa lo que me pagan así que me lo voy a pensar. Pero, ya le digo, que si sigo será por usted, por hacer un servicio a este gran país y a la libertad de prensa. Lo dejo, pero si me dicen que siga, igual me vengo arriba y la semana que viene vuelvo.