No soc fan de les grans multituds. M’agrada Sant Jordi, però cada any m’entren mentalment per afrontar-lo. Enguany, però, res em podia preparar per trobar centenars de passatgers de quatre creuers passejant per Ciutat.

La persona que passejava per Sant Miquel vestida de llibre interactiu gegant o la princesa i Sant Jordi en xanques són elements que poden destorbar la pau mental. Si a aquesta imatge sumes una horda de turistes gravant a la xaranga, i als que miren encuriosits i aturen enmig del carrer, i als dels paraigües aixecats, i als dels pinganillos... En fi. Si dic tot el que passava pel meu cap en aquells moments em dirien turismofòbica o em vendrien a cercar de l’Audiència Nacional. Els que volíeu turisme tot l’any, enhorabona: Sant Jordi cada vegada és, com a Calvià, més Saint George.