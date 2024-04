Continua la miserable competició entre els ultradretans europeus per reversionejar la història, falsejant i/o silenciant-la. Ara han cancel·lat, a la RAI, el monòleg que l’escriptor Antonio Scurati preveia pronunciar al programa ‘Chesarà...’ (RAI3) demà 25 d’abril, Festa Nacional d’alliberació del feixisme. Scurati, historiador reconegut i autor d’una magnífica biografia de Mussolini, ha vist suspesa aquesta participació, sense que se’n conegui el responsable i amb la sola excusa que demanava massa diners (falsa, perquè ja havia acordat una quantitat mínima). Tot junt no anirà més enllà de les denúncies dels partits de l’oposició que el defineixen com un simple acte de censura, però múltiples sectors i força personalitats demòcrates han demanat que s’escampi el text que Scurati preveia pronunciar.

El monòleg recorda l’assassinat, el 1924, de Giacomo Matteotti, l’últim polític que s’oposà obertament al feixisme mussolinià. Secretari del Partit Socialista Unitari, fou segrestat al centre de Roma, mort i fet desaparèixer per partidaris del duce, que tingué la barra de jurar a la vídua que faria tot el possible per tornar-li el seu marit. També esmenta, com és tradicional en la commemoració, la col·laboració dels feixistes italians en les matances perpetrades per les SS, sobretot el 1944, i repeteix la tesi de Matteotti que el feixisme no pot ser tractat com una ideologia més. Critica els hereus (autoreconeguts) d’aquells temps, que després de guanyar les eleccions del 2022 es negaren tant a repudiar el seu passat feixista com a renunciar a reescriure la història; la presidenta Meloni, ha dit Scurati, «s’ha distanciat de les brutalitats indefensables perpetrades pel règim, com ara la persecució dels jueus, però mai no ha repudiat l’experiència feixista en el seu conjunt», i «s’ha negat a pronunciar la paraula que continuarà batejant en els llavis agraïts de tots els demòcrates sincers, siguin d’esquerra o de centre; fins que la paraula ‘antifeixisme’ sigui pronunciada pels que ens governen, l’espectre del feixisme continuarà perseguint la casa de la democràcia italiana». Posat que els demòcrates han demanat que es divulgui el text, heu-lo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=gV-RXE-C1_A