Como popularmente ya es bastante sabido, hace poco nos quedamos sorprendidos por el descubrimiento de unos feroces dragones pintados en el interior de la iglesia de Montesión, de Palma. El hecho ha ocurrido durante unos trabajos previos al plan de renovación del templo.

El equipo histórico-restaurador de la iglesia ha descubierto, en la capilla dedicada a San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María niña, dos dragones pintados en la bóveda de crucería algo ocultos tras el retablo de estilo barroco. Por cierto, se trata de la única capilla que ha permanecido intocable desde la fundación de la iglesia en el siglo XVI.

Los dragones están pintados de perfil y puede verse, con facilidad, que se trata de unas bestias terribles: «Escupen fuego entre unos colmillos devoradores. Se supone que miden algo más de un metro con medio cuerpo en forma de serpiente». Así lo afirma uno de los investigadores del equipo técnico, que continúa diciendo: «Estos dragones fueron creados al final del siglo XVI. Se ve un ojo en cada dragón, están de perfil, se aprecian las orejas, la nariz y una enorme boca con larga lengua de fuego y colmillos amenazantes. Son, como ya he dicho, serpentiformes, es decir, tienen la forma alargada de una serpiente. Estos dragones pueden tener una connotación negativa, ya que la serpiente es en la Biblia la representación del diablo.»

Se da el caso de que junto a la capilla donde están representados los dragones hay una entrada a la iglesia que permanece tapiada y que da a la calle del Vent. Este acceso es popularmente conocido como la «puerta del diablo». Según los trabajadores técnicos que investigan en la iglesia de Montesión, estos dragones son los primeros que se han encontrado en una iglesia de Mallorca.

Interesado por los reportajes que últimamente han aparecido en la prensa local, he recibido la visita de un personaje llamado Héctor. Me ha recordado que se me presentó hace unos quince años con intención de comentar y consultar algunas cuestiones bíblicas y algo futuristas.

Héctor es un astrólogo, predictor y sibilino vidente. Según él, tiene una cierta clarividencia espiritual en percibir información más allá del alcance de los sentidos físicos ordinarios, con una sensibilidad emocional no sólo a los estados de ánimo de las personas, sino también a las vibraciones de los lugares, incluso de los objetos, recibiendo mensajes e intuiciones de algo que puede ocurrir. Héctor nunca intenta imponer sus impresiones, sino simplemente anunciarlas. Como astrólogo, tiene una gran tendencia a predecir eventos futuros a través de los astros.

Me comenta Héctor que estos dragones ahora descubiertos, que ha visto fotografiados en la prensa local y también en internet, aparecen en el momento en el que se ha ideado un plan de convertir Montesión en una residencia, hecho ya conocido a través de los noticieros.

Surgen, me cuenta, en un momento de anunciar algo presente relacionado con el pasado, dentro de la dimensión de una realidad y el conocimiento que van más allá de lo convencional. Héctor me anuncia y comenta posibles y futuribles acontecimientos… preocupantes.

Las obras de construcción de la iglesia de Montesión en Palma se iniciaron en el año 1571 y «se dieron por terminadas» en 1683. Desde luego, el paso del tiempo nos irá descubriendo y presentando hechos reales y quizá convincentes de las diferentes etapas históricas de Montesión.