El món, actualment, està governat per criminals culturafòbics. La criminalitat sempre és una fòbia cultural, ja que no hi ha cultura més elevada que l’ésser humà. Aquests últims mesos em costa aixecà els meus peus de terra i els meus estats d’ànim com feia abans. Em costa llegir els diaris, escoltar la ràdio i veure la televisió. A tot arreu vessa d’odi. Sento que respiro un aire dens molt inhumà, molt criminal, molt culturafòbic. Sé que això no els hi passa als joves. I m’alegro de que sigui així, perquè la infància i la joventut és això: la inconsciència del món adult. Quina sort que tenen, encara que no sàpiguen experimentar-la.

Avui dec estar més angoixat que de costum, perquè noto com tot fa pudor. Tot em sembla repugnant, des d’una punta del món fins a l’altra. Ucraïna, Palestina, Iemen, el mar Mediterrani endins, Àsia, Àfrica i Amèrica. Tot. Es fan visibles davant meu figures agressivament inhumanes que causen fàstic i que no puc deixar de mencionar: Putin, Netanyahu, Trump, Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Ayuso, Abascal, Prohens i milions de personatges foscos més. No pot ser. Això no pot ser. Cal culturitzar de bell nou la societat humana. El més lògic seria que la nova culturalització, l’amor novell per la cultura, fos responsabilitat dels estats i de les nacions independents. Però no serà així. Menys ho serà si prenem exemple d’Espanya.

Espanya continua fabricant armes i les ven als països en guerra que més cares les poden pagar. Espanya no permet referèndums de llibertat i cultura que procurarien un millor benestar als ciutadans. Espanya no autoritza l’ús natural de cap altra llengua que no sigui l’espanyola. Espanya persegueix qualsevol iniciativa artística, teatral o humanista que vagi a favor de la cultura local en singular i universal en general. Espanya no vol que onegi cap bandera més que la rojigualda. Espanya és, ara mateix, el país europeu més culturofòbic del planeta. Espanya té una Constitució que teòricament permet la convocatòria de referèndums d’independència, però la seva por i la seva fòbia mil·lenària bloqueja els seus gens presumptament humanitaris. Els catalans guanyàrem el nostre dret a tenir una nació independent i lliure, però Espanya ho va impedir.

D’això se’n diu exercir la culturafòbia.