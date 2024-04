Ja deus saber que el president del Consell, Llorenç Galmés (de malnom Llepa), et vol fer filla adoptiva de Mallorca. Abans d’acceptar, pensa que la corona que t’amenaça és prou pesada i pudent just amb l’historial del teu repadrí Francisco. Ara no t’explicaré amb trets, forats i garrots com assassinà a milers d’innocents, però si mires Saw, Tarantino i documentals de Mauthausen, te’n fas una idea.

Ton padrí, exiliat a Abu Dhabi, no matà tant. Als devuit, presumptament, va fer abdicar al seu germà ficant-li una bala al cervell. Més tard, sospitosament, una de les seves amants, Sandra Mozarowky, va caure del balcó de ca seva estant embarassada. T’ha explicat la batalleta del 23-F o l’euro que els amics àrabs li pagaven per cada barril de petroli venut a Espanya? No seria més natural que et fessin filla adoptiva de Suïssa on sí que teniu vincles a milions?

Ara el negoci familiar va ringo-rango i per això el CIS fa vuit anys que no demana per vosaltres. Res de nou: Suárez explicà que les enquestes als setanta ja deien que els espanyols no volen més borbons. I vols afegir més gasolina a aquest fogueró herculi? Què t’uneix a Mallorca? El Palau de Marivent on passau les vacances, regal d’un milionari grec al poble balear que el repadrí Franco ens va robar per a vosaltres. L’amistat de ton pare amb Pepote Ballester, condemnat per corrupció amb Matas. El cas del «desempalmado» i la tia Cristina, afectada d’alzheimer judicial sobtat. T’ha explicat la vergonya què va sentir en tornar el títol de duquesa de Palma? Leo, jo em conformaria amb el Seat Eivissa que t’han regalat. Ja acceptaràs honors en tenir clar que no sortiran més pedaços bruts d’aquesta família que t’ha tocat. I per això falten dècades, que en Froilan és molt jove.

El que t’acab d’explicar ho sabem tots els mallorquins, fins i tot els del partit d’en Llepa. Veres que també li donaren la medalla d’or a ta padrina Sofia? Et penses que no sabien que la reina d’Espanya no sap xerrar castellà? I si també volen riure-se’n de tu? No et sembla sospitós que et vulguin adoptar el dia de la diada postissa!? Vius, Leonor, que ser mallorquí ja fa més mal que alegria i ser espanyola ja és prou desgràcia. Leo, pensa-t’ho bé.