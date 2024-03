La hostilitat i el domini d’uns pobles sobre d’altres ve de molt enrere. És cert que aquests grups humans imperatius i imperialistes van en decadència natural, i és lògic que sigui així, perquè tot ésser viu acaba morint un dia o un altre. Però, mentrestant, han causat molts crims i molts inconvenients per viure humanament. S’han apoderat sempre que han pogut, fins i tot, del pensament i de la voluntat dels seus éssers subjugats i humiliats. Actualment ho estem tornant a veure i a viure entre les poblacions d’Ucraïna i de Gaza. I, en un altre nivell, més ‘civilitzat’, també ho vivim nosaltres aquí mateix des de fa més de tres segles.

Ja sé que aquesta conducta política equivocada, tan repugnant i repulsiva, ha afectat històricament a la majoria de pobles del nostre planeta. Però això no absol ni esborra cap de les conseqüències negatives que ha implicat. És com si els atributs més elevats de l’espècie humana, com són considerats els conceptes del bé i del mal, així com els del lliure albir, minvessin o caduquessin en algunes societats per causes difícils de discernir. Resulta impossible saber l’origen d’aquest comportament social tan nefast i indesitjable. Actuen, i han actuat sempre, de repressió en repressió en un estat de repressió interminable. D’injustícia en injustícia. No poden admetre la igualtat ni la tolerància, ignorant la bondat, en el cas que calguin, dels indults ni de les amnisties pels altres ni per a ells mateixos. Segurament és una realitat genètica difícil d’explicar, la qual cosa la converteix en irresponsable i exculpatòria.

De moment no es coneixen eines capaces de controlar i modificar aquesta realitat per tal de poder revertir aquesta situació i posar-la al servei de tots plegats. Tant de bo sabéssim com relaxar les vel·leïtats de personatges tan impurs i miserables com Putin o Netanyahu i d’altres infiltrats entre nosaltres. Ja sabem com viatjar a la Lluna, però ignorem com fer-ho al cor de les tenebres.