En aquest espai quinzenal m’agrada escriure sobre coses quotidianes que m’obsessionen i que em travessen. Aquesta setmana escriuria del multivers de Twitter que s’ha creat al voltant de Kate Middleton i de la Willy Wonka Experience de Glasgow. Però és extremadament complicat i massa nínxol.

Ara bé, més enllà dels mems, informativament és esfereïdora la situació que ha creat la casa reial britànica: fotos editades, comunicats confusos, escassa informació verificable. Normalment, no seguesc de prop a la reialesa, però, com és possible que la casa reial britànica hagi executat una estratègia comunicativa tan nefasta?

Per mor de les peripècies informatives d’aquests dies la ficció –i els mems– han superat la realitat. Al cap i a la fi, pot ser que Kate Middleton sigui a la Willy Wonka Experience.