No sé si quiero leer En agosto nos vemos, la novela que nunca dio por terminada Gabriel García Márquez y que se ha publicado este mes aunque su autor dio a entender que no debía ver la luz. Ha sido una decisión de familiares con derechos sobre su obra. No sé si quiero leer En agosto nos vemos, aunque no sé si no quiero leerla de ninguna manera por muchas opiniones que lea u oiga o si terminaré por leerla por muchas opiniones a favor y en contra que también oiga. Así, y desde el punto de vista teórico, comprendo que si GGM no la publicó fue porque no quería que se publicara. Pero en este caso hay que añadir que igual en el momento que lo decidió no era absolutamente dueño de sí mismo. Tenía escritas varias versiones, ninguna definitiva, pero no las eliminó. E incluso había leído una parte en público. Cierto es que si quieres que algo no trascienda, lo eliminas. Supongo que cuando escribes una historia y la publicas, la historia deja de ser tuya, como las canciones y los poemas. Diferente es que, aún siendo del gran público -o del público grande- tengan que preservarse sus derechos para fines comerciales. Una cosa es hacerte tuya una historia, hasta imaginarla de manera diferente a la de quien la escribió, y otra muy distinta utilizarla para causas antagónicas a las defendidas por su creador o creadora o comercializarla por interés económico o espurio. Pero a lo que iba, que voy llegando al final de este texto: no me incomoda nada no tener una opinión cerrada sobre algo, en este caso sobre si terminaré leyendo la novela de GGM. Al contrario: pienso que esa puerta no cerrada es el mejor punto de partida para sobrevivir en estos tiempos que corren y donde todo el mundo parece absolutamente seguro de todo. Desespera que ahí fuera tengas que tomar partido por todo. Y comprobar que los matices han muerto en esta Edad Media Digital de sectas, religiones y banderas.