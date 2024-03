El sostre de vidre, la precarietat laboral, la violència masclista, les agressions sexuals, els rols socials diferents, les discriminacions per raó de sexe… Sí, som conscients que encara queden moltes bretxes per tancar. Som enfora de la igualtat real entre dones i homes.

Des del Consell de Mallorca ens unim aquest divendres a la reivindicació del Dia de les Dones. Continua sent necessari el 8-M. El nostre compromís amb el desenvolupament de polítiques d’igualtat és ferm. No donaren cap passa enrere. Així ho estam demostrant des del primer dia i les xifres xerren per si soles: hem incrementat enguany un 6,6 % el pressupost destinat a famílies, igualtat i lluita contra la violència masclista. És prioritari continuar treballant en favor de la igualtat i la protecció dels drets de totes les dones. En la programació d’activitats adreçades als ajuntaments, hem decidit incloure les famílies per tractar-hi temes com la corresponsabilitat i la conciliació familiar, grans reptes també avui dia.

Enguany el nostre lema per a aquest 8-M, conjunt amb el Govern balear, els consells insulars i l’Ajuntament de Palma, és: ‘Per les dones grans, per les grans dones’. Més que mai volem abordar el problema de la desigualtat de gènere des d’una perspectiva interseccional, dedicant una atenció especial a les dones que s’enfronten a diverses formes de discriminació estructural, com les dones grans. Per aquest motiu, reivindicam el seu dret a la presa de decisions pròpies, que puguin participar plenament en la nostra societat, triar què i com volen viure; en definitiva, que tenguin l’oportunitat de ser lliures.

Com a president del Consell de Mallorca, avui vull aprofitar per fer-ne especial menció, a totes elles. Dones que s’han deixat la pell per treure endavant les seves famílies fent feina sense descans, dia i nit, i la majoria d’elles, des del silenci, han aconseguit donar grans passes en aquesta lluita. Dones que mai no han rebut reconeixement i que, moltes d’elles, no han tengut al seu abast paraules com dret o cotització.

Enguany també hem volgut fer visibles i partícips cinc dones pioneres de la nostra illa: la periodista Kika Cortés, l’esportista Dolors Besné, l’actriu Aina Frau, la política Francisca Bennàssar i la científica Isabel Moreno. Dones que varen obrir el camí. Perquè la visibilització de referents femenins és la primera gran passa que ens donarà –a tota la societat i no només a les dones– la nostra història i identitat, i també farà possible que les nostres nines tenguin referents inspiradors amb els quals construir el seu futur.

Des del Consell de Mallorca, enguany hem augmentat el nombre d’activitats que organitzam al voltant del Dia Internacional de les Dones –més de 50–, amb les quals es tracta la igualtat de manera transversal, perquè tota la ciutadania hi participi i s’aconsegueixi la màxima visibilitat. Tallers, exposicions, taules de diàleg, teatre… que s’estan duent a terme a diferents municipis i que s’allargaran durant tot aquest mes de març.

Vull també traslladar l’agraïment i l’alè a les associacions de dones per la seva feina en benefici de la nostra illa. Institucions, agents socials i societat civil hem de ser capaços d’aconseguir la plena igualtat: a la feina, a la família, en tots els aspectes de la vida quotidiana. La dona ha de poder decidir en llibertat el que vulgui ser i aconseguir el que es proposi, sense barreres ni traves. No hi ha altre camí que el que emprendrem tots junts. Per un món més igualitari, amb dones i homes amb els mateixos drets.

Per totes i cada una d’elles. Siguin d’on siguin, venguin d’on venguin, estimin a qui estimin. A Mallorca, dones lliures.