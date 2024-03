Avui, amb el Dia de les Illes Balears, commemoram una autonomia que ens permet reconèixer-nos com a poble, com un poble singular, amb un caràcter definit pel fet de ser unes illes, d’estar envoltats per la mar, pel pes de la nostra història, per tenir una cultura genuïna i una llengua pròpia, per ser una terra oberta al món i alhora aferrada a les seves arrels, i que ens permet conjugar aquesta realitat amb el projecte comú d’una Espanya plural i diversa. Una autonomia que devem a tota una generació de persones referents, com qui fou president del Consell General Interinsular i del Parlament, Jeroni Albertí, a qui avui és un deute recordar.

Una autonomia que defineix el que som. Som illes. Som la mar Mediterrània que ens envolta, la mar que vivim amb passió. Som l’enyorança de quan no hi som, som la mirada de qui en tornar pensa «ja som a casa», quan des de la finestra de l’avió o del vaixell ja veu dibuixar-se la silueta de cada illa. Som els records de la nostra infantesa. D’estar a cals nostres padrins, escoltant les seves històries d’un temps enrere, de tradicions que passen de generació en generació. Som aquella remor de les ones a la platja, la sal a la pell, l’olor de la mar. Som la passa a la terra roja del sementer, la terra llaurada, el que ens dona la terra, som, avui més que mai, la nostra pagesia. Som els joves. Som les ganes d’iniciar un projecte de vida, de comprar-se una casa i formar una família, com aquests darrers vuit mesos han pogut fer, estalviant-se l’impost de transmissions patrimonials, més de 250 joves d’aquestes illes. Som les famílies i el seu paper en la nostra societat, som corresponsabilitat, estam orgullosos d’una educació 0-3 gratuïta per a tothom i feim feina des del diàleg amb els agents socials, amb una futura llei balear de conciliació. Som l’esperit emprenedor de generació rere generació. Som innovació. Som indústria. Som ciència. Som turisme. Som dones valentes i lluitadores. Som una societat que avança cap a la igualtat. Som perquè foren. Som les ensenyances per als nostres fills, som la seva educació, els valors de l’empatia, de l’esforç, del respecte i de la paraula; som les escoles i som els mestres. Som una societat que no deixa ningú enrere, una societat abocada als més vulnerables, sensible i que genera oportunitats per a tots. Som cultura. Som art. Som inspiració. Som autoexigència. Som terra de campions. Som la vellesa, l’experiència, els records de tota una vida, som una terra que ha canviat, però que no oblida mai d’on ve. Som els padrins i pares que fan feina tota la vida pensant en el demà dels seus. Per això, és just que més de 2.500 famílies s’hagin estalviat en vuit mesos l’impost de successions. «Siau qui sou», va dir el mestre Costa i Llobera. I avui som. Som unes illes que ningú pot aturar; som unes illes obertes, dinàmiques, que som locomotora; som unes illes de gent valenta. Som unes illes que no acotaran mai el cap; som unes illes que no volen ser més que ningú, però tampoc menys. Som unes illes que tan sols demanen allò que consideren just: que demanen que es reconegui la seva insularitat i que es compensi per garantir els serveis als nostres ciutadans i per permetre que les nostres empreses puguin competir en igualtat de condicions. Som unes illes que demanaran el finançament que els pertoca, que no volen pagar la factura dels altres. Som unes illes que creim en la igualtat, en la llibertat, en l’estat de dret i en la nostra Constitució. Som quatre illes amb diferents realitats, però compartim un mateix sentiment. Som els d’aquí, els qui són fora però mai no obliden aquestes illes, i som els qui aquí han trobat ca seva. Som el cor i l’essència de la Mediterrània. Som l’epicentre i l’avantguarda de la Mediterrània. Som el que estimam. Estimam el que som.