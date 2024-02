Un operativo es un sistema de acción colectiva y planificada, bajo un mando único, preparado y listo para obtener un efecto y lograr un objetivo. Un operativo, aunque a veces lo parezca, no es lo mismo que un dispositivo. Un dispositivo, digamos un enchufe múltiple, acomete una acción, pero los operativos son más complejos, y suelen contener numerosos dispositivos. Que no deben fallar, pues si falla uno, puede fallar todo el operativo, reduciéndolo a la temida inoperancia. La cual, por supuesto, forma parte de los riesgos operativos, ya que un operativo inoperante no sirve para nada, y se convierte en un lastre para cualquier operación, y también para el resto de operativos que actúan en la zona. Esto se ve a diario en el Congreso, porque los partidos políticos son extensos operativos, llenos a su vez de dispositivos, que se trate de los que se trate, deben ser ante todo eficaces. De ahí que la mayoría, a fin de reducir riesgos operativos, sean más o menos nacionalistas, ya que entonces los posibles fracasos son ofensas a toda la nación, y en lugar de perjudicarles les afianzan y afirman en sus ideas. En la idea, pues sólo tiene una, y todo el tiempo. El nacionalismo, español, catalán, vasco, gallego y hasta canario, más que ideología es un operativo, y según la experiencia histórica, el más eficaz que existe. Gana aunque pierda, como se jacta a diario el PP, pero también Junts, ERC, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego resucitado. Y es que no es lo mismo representar tendencias y opiniones que representar a una nación, siempre cargada de grandezas. En lo que a operatividad se refiere, todo nacionalismo, con o sin Estado propio, es imbatible por definición. Sin contar que con una sola idea se funciona mucho mejor que con dos, y no digamos con media docena. Sólo es preciso que los dispositivos del operativo nacionalista actúen con insistencia y sin fallos, es decir, repitiendo siempre lo mismo. Actuar sin necesidad de pensar, lo que reduce mucho los riesgos operativos. Por eso hay tanto nacionalismo, en todas partes. Es eficaz. He leído en este periódico que aquí pretenden ahora resucitar a Unió Mallorquina, lo que no quiere decir que no tuviésemos partidos nacionalistas triunfantes. PP y Vox, claro está, que juntos conforman un operativo. El operativo.