L’àrbitra de Petra diu que l’entrenador la va insultar. Efectivament, hi ha una gernació d’espanyols a Mallorca que se senten insultats si els hi xerres en català. És la xenofòbia lingüística que has de patir quan treus a passejar la dignitat. Ara, en el cas d’aquesta al·lota, el còctel és explosiu: arbitra, psicòloga i opositora a guàrdia civil. Posar-la a dirigir partits, ho ha demostrat, és una temeritat. Si tengués una mica de psicologia, hauria dit: «Perdona, llevo poco aquí y no te entiendo. Me podrías hablar en castellano?». A la Guàrdia Civil, un cos que del menyspreu a la llengua d’aquesta terra en fa divisa, la rebran amb els braços oberts. El conseller d’Esports, l’ha justificada. Un altre Bauzá tacant aquest llinatge.

Un altre representant d’aquest corpus ignorant franquista ultradretà (quants sinònims!) és en Frank dels Crocs. Resulta que ara s’ha empipat perquè un usuari de Twitter li ha respost en català. Va sentir la mateixa ofensa que l’arbitra i va acabar fent un vídeo amb insults com «aldeano» o «paleto». En Frank es veu que sap parlar i escriure tailandès, però entendre una llengua que s’assembla tant al castellà o passar un text pel traductor de Google és impensable: «A mi me hablas en castellano, mal educado! Paleto!». En Frank no només té forats als crocs. La seva essència està contaminada per un odi irracional après des del bressol, que és com millor s’aprèn la xenofòbia. TUI, el grup més gros de turisme mundial, diu que Mallorca aquest estiu superarà totes les expectatives. Cada pic més mallorquins volen decrèixer, però TUI aspira a superar els quasi devuit milions de turistes de l’any passat. Bona gent aquests de TUI, mirant pel bé dels illencs des dels anys noranta. Abans es dedicaven a la indústria i el transport. Ara, són especialistes en la producció a ca altri de merda que desborda depuradores i emissaris marins; líders en disparar el consum d’aigua, saturar carreteres, ports, aeroports, ànimes... I el benefici, cap a casa. Mentre pocs indígenes es queden la propina i la resta dels que fa feina al sector malviu, no aturen d’arribar àrbitres de la jungla. Per sort, també ve gent educada que respecte la nostra llengua oficial.