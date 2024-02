En el Madrid de la señora Díaz Ayuso, la que declaró con su castizo desparpajo que a los viejos no hacía falta hospitalizarlos porque total se iban a morir igual, se celebró estos últimos días (ignoro si ya ha terminado) un evento mundial de moda, pasarela, desfiles, marcas top y creatividad a raudales que, en su idioma propio madrileño, se llama Madrid Fashion Week. Abreviando, MSFWMADRID, vocablo en el que la MS quiere decir Mercedes Benz, y que a juzgar por su profusión informativa, las muchas páginas que le dedica la prensa y el abrumador espacio que ocuparon en los telediarios, superior al de la amnistía, la guerra de Gaza y los sucesos sangrientos, es el acontecimiento del año en la capital. Es decir, en el mundo. Cibelespacio, le llaman también en ese idioma propio, a fin de incluir también lo digital y la fuente de Cibeles, ese lugar identitario y emblemático donde asimismo se celebran los grandes éxitos planetarios del Real Madrid. Total, que nos hemos tenido que tragar a pelo, y en tiempos sombríos, esa explosión de creatividad textil, pija pero creativa, con sus desfiles, sus personajes VIP y sus glamurosas pasarelas de moda marcando tendencias globales, así como las pasmosas reflexiones artísticas de sus diseñadores. Hasta yo me he enterado, siendo sordo para todo lo fashion, que unos creativos se inspiraron en auroras boreales (¡auroras boreales en las bragas!), y otros, más coherentes con el idioma propio madrileño, en la campiña británica. Nada menos. ¡La campiña británica en la estepa castellana! Pero lo importante no es eso. Lo importante, considerando las trifulcas idiomáticas que promueve aquí nuestro Govern balear, y su inflexibilidad lingüística obsesionada en enseñarnos a hablar la lengua de Madrid (hay que remontarse a Bauzá para entender tal empeño), es que por fin tenemos un ejemplo a imitar de ese idioma madrileño propio. Que no es castellano, sino madridista. Auténtico español. El que da nombre a su mayor evento anual, y marca la pauta de la toda la moda española. MSFWMADRID. Madrid Fashion Week. Cibelespacio. Menudo vocabulario. Lo habría descubierto antes, y hasta lo habría aprendido a nivel de chapurreo, si prestase más atención a las pasarelas, los desfiles, las auroras boreales y demás acontecimientos culturales por el estilo.