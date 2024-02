La història de lluita i compromís de l’entitat, que aspir a presidir, es remunta sis dècades enrere, quan en plena dictadura franquista un grup de persones, compromeses amb el país, feren una passa valenta i constituïren l’Obra Cultural Balear; sensibilitzar la societat sobre la identitat de les Illes Balears i defensar-ne la llengua i la cultura pròpies n’eren els seus objectius, que s’han mantingut inalterats all llarg d’aquests 60 anys. El compromís amb el país i amb l’entitat són també els motius que mouen tots els membres de la candidatura que encapçal a presentar-nos a les eleccions de dia 21 de febrer, amb la intenció d’enfortir-la i mantenir-la com a referent indiscutible de la nostra societat civil.

Som ben conscients que el context en què ens hem de moure és complicat, però l’OCB té una llarga trajectòria d’actuació en circumstàncies històriques adverses i, des de la seva creació, ha participat en tots aquells processos de redreçament democràtic, de demanda d'autogovern i de normalització lingüística i cultural que ha viscut el país. Reivindicacions com l’Estatut, l’oficialitat de la llengua catalana, la seva introducció al sistema educatiu o als mitjans de comunicació, varen ser lluites impossibles d’entendre sense l’impuls i la feina constat de l’OCB. En quatre dècades de règim autonòmic, és innegable que hi ha hagut avenços, tot i que mai han arribat a complir les expectatives que s’ha marcat històricament l’entitat.

Actualment però, tornam a ser més necessaris que mai. Els pactes de PP i VOX, especialment al Govern autonòmic, però també al Consell o a ajuntaments tan importants com Palma, Calvià, Marratxí o Llucmajor, ja evidenciaven que ens trobàvem a les portes d'un segon quadrienni negre per a la llengua catalana a les Illes Balears. Fins a dia d’avui, l’inventari d’accions contra el català no ha deixat de créixer, i l’extrema dreta, que marca el pas de la política de regressió i persecució lingüística al Govern Prohens, ja adverteix que no hi vol renunciar.

El degoteig de polítiques que atempten contra la nostra llengua i la nostra identitat és continu: l’eliminació de l'exigència de coneixements de català per als professionals sanitaris, decisió contra la qual l’OCB ha promogut la presentació d’un recurs al Tribunal Constitucional; l’aplicació d'un pla de segregació ligüística a les nostres escoles, amb el rebuig unànime de la comunitat educativa; el capgirament dels usos lingüístics del Parlament i d'altres institucions i administracions públiques; la retallada de les polítiques actives de promoció de la llengua catalana; l'eliminació de l’oficina de drets lingüístics per substituir-la per una comissaria d’imposició del castellà, en mans de VOX, o, en aquest cas per part del Consell, l'intent de canvi de data de la Diada de Mallorca, en just sis mesos de legislatura, en són només una mostra.

Arran d’aquest context polític hostil, necessitam enfortir l’OCB: hem d’estar preparats per plantar-hi cara amb tota la contundència que l'ocasió requereix. La candidatura que represent treballarà amb il·lusió i coratge per fer-ho possible. Volem uns socis mobilitzats i engrescar tots aquells que estimen la llengua i el país, des de totes les sensibilitats del mallorquinisme, a unir-se al nostre projecte. Perquè a cada agressió els hem de respondre, ben clar, que el nostre amor a la llengua és infinitament més fort que el seu odi.