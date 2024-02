Estamos en condiciones de ofrecer a las siguientes generaciones –nuestras/os nietas y nietos, por ejemplo– un futuro sin la amenaza de la primera o segunda causa de mortalidad en nuestra Comunidad, el cáncer, 26 %, muy cerca, con cifras muy similares, de las enfermedades cardiocirculatorias, 27 %. La Unión Europea y la Sociedad de Oncología Médica, trabajando sinérgicamente, lo tienen muy claro y han emitido un informe que resumido es como sigue:

1. No fume. Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo.

2. Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado. Mantenga un peso saludable.

3. Coma saludablemente: Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras.

4. Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas azucaradas. Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal.

5. Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es no tomar bebidas alcohólicas.

6. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No use cabinas de rayos UVA.

7. Para las mujeres:

• La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama de la madre.

• La terapia hormonal sustitutiva en la menopausia aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer, limite su uso y hágalo siempre bajo control médico.

8. Asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra la hepatitis (los recién nacidos) y el virus del papiloma humano.

9. Participe en programas organizados de cribado del cáncer: • colorectal (hombres y mujeres) • de mama (mujeres) • cervico-uterino (mujeres)

Esta información resume la situación actual preventiva primaria (eliminar la causa) o secundaria (el diagnostico precoz).

Pero ahora mismo la Unión Europea ha expuesto la necesidad de completar estas recomendaciones: Consigamos que toda la población independientemente de nivel social y lugar de residencia tenga acceso a la información y a la práctica preventiva e incorporemos a los programas preventivos los de cáncer gástrico, de próstata y de pulmón. Estamos en condiciones de hacerlo, sabemos que una determinación de Helicobacter pylori puede seleccionar bien el riesgo de sufrir cáncer gástrico, que el uso adecuado de la determinación de antígeno prostático específico puede ayudar mucho y bien en el diagnóstico precoz del cáncer de próstata y que en el/la fumador/a una tomografía axial computarizada de baja penetración de pulmón diagnostica tumores de pulmón que la radiología simple de tórax no detecta. Y añado: prevención secundaria activa del cáncer anal, un tumor que está creciendo en incidencia, en hombres y mujeres.

Si emprendemos este camino preventivo, extremadamente eficiente –coste/beneficio– podremos abrir a nuestros descendientes la puerta a un modelo de vida sin la amenaza de los cánceres más frecuentes. No parece complicado, ¿verdad?, y más si se subraya que además de proteger la vida de nuestr@s conciudadan@s, nos ahorraremos un montón de dinero: tratar un cáncer colorectal diagnosticado cuando el síntoma aparece cuesta de media 90.000€; una ronda de cribado de este cáncer, diagnosticando cánceres que no han dado síntomas y que son curables con medidas terapéuticas sencillas, en conclusión de un trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer, es altamente coste/efectivo, cuesta del orden de 1.500€. Para dudas, leer este trabajo. Eficaz y eficiente, ¿puede pedirse más?

Si, puede y debe pedirse que las coberturas de los programas de diagnóstico precoz crezcan: el de cuello de útero, el más veterano junto con el de mama, difícilmente llega al 60 % de cobertura, es decir, cuatro de cada 10 mujeres no acceden a él y estas son mujeres que tenemos bien identificadas, viven en ambientes rurales y disponen de condiciones económicas limitadas. Ir a por ellas es un trabajo prioritario.

En definitiva, estamos en condiciones en un futuro más o menos inmediato de liberar a nuestros descendientes de la amenaza de los cánceres más frecuentes. Me consta la disponibilidad de la Consejería de Salud del Gobierno balear y de las Sociedades Médicas Baleares más influyentes en caminar juntos de la mano por esta senda de salud. Adelante, hagámoslo.