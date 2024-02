El otro día una persona me dijo: «Todos somos maestros y alumnos en la escuela de la vida.»

En la escuela de la vida, todos podemos enseñar y aprender. Nadie es solo maestro ni nadie solo alumno.

El que solo enseña y no quiere aprender es una persona orgullosa. Piensa que lo sabe todo y no necesita aprender nada de los demás. Este tipo de ‘maestros’ que rechazan ser ‘alumnos’ no son útiles a la sociedad.

Y los que solo quieren ser alumnos, tampoco actúan correctamente, porque renuncian a su responsabilidad de enseñar. Todas las personas, por muy humildes que sean, pueden enseñar.

En la escuela de la vida, todos somos maestros y alumnos, todos podemos y debemos enseñar y aprender. Arrinconemos nuestra autosuficiencia y poquedad y sepamos enseñar y aprender a la vez.