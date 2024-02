Aquest mes de febrer hi ha eleccions per elegir una nova junta directiva a l’Obra Cultural Balear. Després de dos anys de presidència de Joan Miralles, en què l’entitat ha recuperat el seu protagonisme, ara es fa necessari donar una passa més. Els escenaris han canviat i tot i que els compromisos amb la llengua i la cultura dels governants autonòmics anteriors tenien molt que desitjar, l’actual situació de retorcés ha tornat a encendre les consciències de molts mallorquins pel tarannà lingüicida de les mesures que es pacten contra el català.

L’OCB torna a ser el referent cap el qual la gent es gira per canalitzar respostes i fer que la societat organitzada faci sentir la seva veu persistent en els moments crítics. La nova junta que sigui elegida tendrà molta feina en aquest sentit. Vigilar i fer de sentinella perquè els drets lingüístics dels catalanoparlants siguin respectats, perquè les institucions compleixin amb el seu deure legal d’adoptar les mesures perquè el català, com a llengua pròpia, disposi de les mateixes oportunitats per equiparar-se al castellà i fer el seu ús normal entre tota la població illenca, tant autòctona com nouvinguda.

Però l’OCB té molts altres reptes, entre els quals es troba el de generar consciència de què som un poble amb una identitat pròpia, amb una cultura que hem de treballar i promocionar en tots els seus vessants, des de les manifestacions més tradicionals o les més lúdiques, a les més elaborades que ens equiparen amb el nostre entorn més desenvolupat. L’OCB té l’obligació d’incorporar els joves al compromís amb la llengua i garantir el relleu generacional. El lideratge cívic d’una societat que aspira a ser ella mateixa i autogovernar-se no és fàcil quan s’està en una situació complexa com la nostra; però l’OCB, a través de les seves múltiples delegacions, actes, iniciatives, propostes, etc. és present en tots els racons de Mallorca per donar testimoni d’aquesta voluntat de continuïtat i de futur.

Els països que avancen són aquells que s’organitzen a través d’una societat civil forta i emprenedora per defensar els seus interessos. La ciutadania de les Illes Balears tenim la sort de comptar amb una entitat plural i transversal per fer país. Ara és el moment de fer costat a l’OCB.