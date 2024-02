Hombre, a ti te quería ver yo! ¿Qué, qué opinas de la nueva canción, eh?

-¿Nueva canción? ¿Cuál?

-¿Cuál va a ser? ¡Esa de la que habla todo el mundo, la que va a Eurovisión!

-Bueno, Eurovisión no es un tema que me interese demasiado, la verdad.

-¡Pero este tema sí te interesa, porque en ella dicen la palabra ‘zorra’ refiriéndose a una mujer, y la usan como empoderamiento! ¡Y eso ha molestado a mucha gente!

-Ah, ¿quieres decir como las Vulpes hace cuarenta años?

-¡No hombre, esto va de cambiarle el significado a la palabra, a lucirla con orgullo!

-Bueno, ellas cantaban «me gusta ser una zorra», ¿no?

-No es lo mismo: esta es una polémica real, de un tema que interesa a todo el mundo, porque tiene que ver con libertades y con decisiones importantes. Y a ti te preocupan estas cosas, ¿verdad?

-La verdad es que lo que a mí me preocupa son cosas como las listas del desempleo, las protestas sociales de los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, o la cantidad de tiempo que tengo que esperar para que me atienda el médico. Y lo cierto es que Eurovisión y sus derivados no están ni de lejos entre mis motivos de interés, y lo único que me sorprende, y mucho, es ver que seguimos pendientes de las mismas tonterías que hace cuatro décadas, así que si me disculpas, te diré que el asunto de lo que se haga con la letra de una canción refiriéndose a las hembras de una especie animal, no tiene para mí la más mínima importancia.