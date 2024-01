Estic desorientat i aclaparat perquè tenc tres amics que justifiquen el genocidi que Israel està cometent contra els palestins. Fa dies que em deman com pot no importar-los l’assassinat de milers de nins, que els hagin d’operar sense anestèsia, tant de dolor, tanta mort, tanta misèria. No ho entenc. He arxivat el grup de whatsapp on ens trobam per donar-nos els molts d’anys o debatre temes com aquest. Encara estic perplex, intentant digerir tanta indiferència.

Em deien que la resposta d’Israel està a l’altura de l’atemptat de Hamàs. Que hi ha moltes guerres i que, per exemple, ningú ja no parla d’Ucraïna (?). Que els jueus ja eren a Jerusalem abans que els romans, i els palestins no. Com si uns fets que van passar fa dos mil anys poguessin justificar els crims comesos durant setanta-cinc anys d’ocupació. Vendria a ser com donar la raó als antisemites que acusen els jueus de matar a Jesús o als àrabs que voldrien reconquerir l’emirat de Mayürqa, entre d’altres. Hi ha hagut accions sagnants injustificables per part dels dos bàndols, però el poder, el territori robat i el rècord absolut d’assassinats és pels sionistes. Però els tres amics, de terrorisme, només en veuen al costat àrab.

El que va fer Hamàs no té nom, però la resposta d’Israel només en té un: genocidi. Una matança comparable a l’Holocaust. Per tant, qui s’alinea amb els sionistes ho fa amb els nazis? «No et passis, tu ho veus tot blanc o negre i hi ha molts matisos», com si a una nina de vuit anys ferida en un bombardeig, a qui han matat tota la família, la poguessin ajudar els «matisos».

La postura de França o Alemanya respecte al conflicte també dol. On és l’Europa dels valors? Permetem que 4.000 persones morin cada any ofegades intentant arribar a les nostres costes i ara justifiquen 25.000 morts a Gaza. I mentre Pedro Sánchez defensa la fi del conflicte amb la creació de dos estats, acabam de saber que el seu govern ha adjudicat un contracte de 4,5 milions d’euros a l’empresa israelí ELBIT Systems que ven armes «testades en combat» a la Franja de Gaza. Doblers de sang i de mort. Vergonya, oi i tristesa a Gaza, Ucraïna, Afganistan, Síria, Iemen, Eritrea, Somàlia, República Centreafricana i Haití.