Des del primer dia que vaig obrir els ulls a l’enteniment i vaig adonar-me de que vivia en un territori colonial, sé que Espanya, per a mi i per el meu poble de Mallorca i per a la meva nació dels Països Catalans, és un ens terrorista, como ho són tots els Estats. El seu poder es basa en l’exercici de l’amenaça i de la violència. Els assassins que, sempre i actualment, condueixen aquests poders estatals agressius, com ara mateix Putin i Netanyahu especialment, no paren de sembrar de cadàvers humans, de dolor i de llàgrimes, les seves respectives nacions enemigues. La violència i els assassinats generen més violència i assassinats, fins i tot per part dels que en són víctimes. La cosa no pot ser més inhumana! Cap Església cristiana hauria de recolzar aquests Estats.

Entre nosaltres també patim la violència d’Estat. Encara avui, després de la inexorable persecució política que des de Madrid s’ha fet i se segueix fent contra l’independentisme català, en nom seu, un jutge espanyol, cruel i malnat, acusa de terrorista a Carles Puigdemont per ser català, per haver convocat unes pacífiques eleccions d’alliberament civil i democràtic dels seus compatriotes aviat farà set anys. Demencial. Acusar de terrorista a un pacifista és una acció d’horror i d’intimidació. Aquestes acusacions falses i gratuïtes no fan més que esporuguir també el seu entorn i la totalitat de la població de la que nosaltres els mallorquins en fem part. Ho tornarem a fer, va dir Jordi Cuixart, fent honor al més elevat esperit humanitari. El mateix pensen tots els altres. Puigdemont no ha deixat de fer-ho cada dia. No ha deixat d’aportar el seu gra d’arena a la lluita per la llibertat i la independència de Catalunya i de nosaltres els catalans. Doncs, pel jutge García-Castellón això és terrorisme. Ajudar a la gent i a un mateix a ser feliç i alegre és un atemptat contra l’Estat. Fins i tot el Suprem està estudiant si acceptar la causa com a terrorista. Amb Espanya ens anem al caos civil, moral i polític. Basta veure els arbitratges a favor que li fan al Real Madrid espanyol, des de sempre, en contra de la dignitat humana i el joc net de l’esport. Això també és terrorisme amb un alt grau d’impunitat i perfídia. Si fins i tot Jordi Évole acaba de dir que ens vol espanyolitzar. És a dir, atemorir, de terroritzar. Mare de Déu!