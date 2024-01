És inadmissible que es destrueixi el paisatge rural i se substitueixi per negoci industrial, urgeix una planificació del nou model de l’energia fotovoltaica.

Poc més d’un centenar de projectes fotovoltaics en terrenys rurals estan en tramitació sense una planificació prèvia per part de les administracions; desaprofiten desenes i desenes de pedreres sense activitat, polígons industrials i altres indrets susceptibles d’allotjar les plaques. És urgent una moratòria en la tramitació dels projectes dels grans parcs fotovoltaics a sòl rústic, mentre es decideixin les millors i encertades localitzacions i la seva extensió, entre l’administració, col·lectius socials i persones afectades.

A hores d’ara, les grans empreses nacionals i multinacionals han vist un gran negoci amb l’excusa de l’ecologia, i Mallorca s’està convertint en un ‘campa qui pugui’ dels grans grups inversors en energia, a costa del seu paisatge i futur.

Si la desastrosa ‘balearització’ va destruir pràcticament tota la paradisíaca costa mallorquina, ara és el paisatge rural que comença ràpidament a canviar per a mal, amb consentiment dels partits d’esquerres, fins ara, i veurem que fan els de dretes que ara comanden a l’Illa.

S’està programant la destrucció paisatgística de l’interior: terres de cultiu i rural. Possessions que passen d’explotacions agrícoles a fàbriques d’energia, essent els seus camps de cultiu envaïts de plaques negres fotovoltaiques substituint el verd o groc or del blat o a l’arbrat; la possessió de Talapi està a la llista, d’origen àrab, de les més antigues de Sa Pobla, lloc emblemàtic i de gran bellesa, no pot ser atapeïda i envoltada de plaques solars i ferralla. Alguns senyors de possessió accepten les ofertes a costa de guanyar un poc més a canvi de fer malbé les seves terres, paisatge -que és de tots- i fa que els pagesos que cuiden la terra d’aquestes finques guanyin menys o acabin a l’atur. No és un futur molt gratificant.

Convé que els col·lectius socials comencin a conscienciar i mobilitzar la població, perquè a la llarga serà la gran perjudicada.

Renovables SI, per descomptat, però no a qualsevol preu, s’ha de fer racionalment.