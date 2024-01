Germans del Principat, del País Valencià i de les Illes Balears: més que germans de mar, de territori o d’aire, ja que vivim en la mateixa mar, la mateixa terra i respirem el mateix aire, som per damunt de tot, germans de llengua. És la llengua la que ens agermana, la que ens uneix, la que ens proporciona la cultura i el coneixement. Som qui som gràcies a la llengua. La nostra llengua, la catalana, és una eina d’amor i de cultura. De força. Ens estimem gràcies a la nostra llengua. Tenim una identitat pròpia gràcies a la nostra llengua. Tenim un mateix esperit gràcies a la nostra llengua. Això ho saben fins i tot a l’Aràbia Saudita, que és on han anat els espanyols a humiliar-nos. A Riad, sobretot, vàrem perdre la dignitat. ¿Per què el nostre equip esportiu més emblemàtic es rebaixa a anar a jugar tan lluny a expenses de ser abatut i deshonrat davant el món sencer? Fins i tot el nostre emblemàtic Rafa Nadal s’hi ha venut en cos i ànima.

Massa cops hem estat trepitjats per l’Estat espanyol. Massa. Què pensem fer d’ara endavant? No sé si Puigdemont seguirà ensumant-li el cul a Pedro Sánchez en un acte de submissió i auto desafecció. De què serveix pactar amb Espanya el que no serà mai consentit per Espanya. El meu teatre de l’absurd, tan estimat, té molt a aprendre encara de la realitat política dels castellans i espanyols. L’hauríem d’anomenar teatre de la mentida. Però ens quedaríem curts encara, perquè dir-li una vegada i una altra mentider a un mentider denota una gran pobresa de llenguatge. Durant segles Espanya ha mentit i s’enganya a ella mateixa: és falsària, abusadora i fumigadora. Ara tornem a veure com els acords sobre immigració no es compleixen ni es compliran, de la mateixa manera que no es compleixen els de la justícia lingüística, cultural i social en cap moment. Sí que es compleixen els de l’article 155 amb Rajoy, Zapatero, González i Aznar, els d’espionatge al nostre procés d’independència, els de prohibir l’ús de la nostra llengua, els de comunicacions i transport aeri, etcètera. Mentides. Sembla que mentir en nom d’Espanya sigui un mèrit. Tot el que ens pot perjudicar ho aprova de seguida l’Estat, amb el suport explícit del Govern central. Espanya no és només un Estat que menteix, és un Estat inconscient de la seva ignorància i de la seva incultura. Espanya, encara que no ho sàpiga, ens enganya de forma sistemàtica. Allunyem-nos-en el més aviat possible.