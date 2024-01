Vi la Cabalgada de los Reyes Magos de Palma a través de IB3. La verdad es que me gustó. Durante la retransmisión una reportera de la televisión preguntó a un grupo de chicas de unos 18 años, que se encontraban muy cerca de la fuente de Via Roma, qué piden a los Reyes Magos. La primera en contestar, dijo textualmente: «Pido a los Reyes Magos que retiren la Filosofía del Bachillerato». La verdad es que esta repuesta me sorprendió. Ya que pienso que la noche de Reyes Magos no es el lugar adecuado para pedir que se retire como asignatura la Filosofía.

¿Esta chica no tenía otras cosas que pedir? ¿Tan obsesionada estaba con la Filosofía? La noche de Reyes se piden juguetes, que también educan. Lo restante lo dejaremos para oro día. Entonces pensé qué difícil es para un profesor de Filosofía enseñar esta asignatura. Cuando los de mi generación estudiábamos Bachillerato teníamos también Filosofía, Latín y Griego. De tal asignatura han salido buenos profesionales. Unos son abogados, otros jueces, otros arquitectos, y otros buenos empresarios que han sabido extender el turismo en Mallorca por todo el mundo. Aquellos años aprendimos la definición de Filosofía en latín, la que aún hoy, 60 años después, recuerdo: «Filosofía est ciencia rerum omnium naturales lumine comparata». Desde la perspectiva de la Filosofía, la razón se entiende, en general, como aquella ‘facultad’ o capacidad humana por la que se alcanza el conocimiento discursivamente, esto es, partiendo de premisas para llegar a alguna conclusión, o conclusiones. La razón se asimila, así, a la ‘diánoia’ (conocimiento discursivo) y se opone a ‘nous’ (conocimiento intuitivo). En virtud de tal oposición, al ser el término ‘nous’ traducido por el latín ‘intellectus’ (entendimiento) la razón termina por oponerse al entendimiento, y autopone empresarios turísticos que han abierto el turismo de Mallorca al mundo.