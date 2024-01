Al’anterior legislatura el Consell de Mallorca emprengué un camí ferm cap a l’economia circular. Un camí que ara ha abandonat per que PPVox ha convertit les polítiques mediambientals dels darrers 8 anys en polítiques ‘zero-ambientals’.

Amb molt de treball i constància l’anterior equip de govern liderat pels socialistes engegà el pla «Mallorca Circular», optant a un finançament de fins a 800 milions d’euros de fons europeus Next Generation fins a 2030. Aquests diners s’implementaven a Mallorca a través de 24 projectes.

Ni tan sols una pandèmia aturà la determinació de les forces progressistes d’encaminar una estratègia a mitjà i llarg termini per afrontar els problemes estructurals de l’Illa de Mallorca i convertir en realitat una transició transversal cap a la sostenibilitat, la circularitat, l’eficiència i el respecte al medi natural. El Consell actuà en aquells moments amb responsabilitat, la que s’ha d’esperar de les administracions públiques en una qüestió tan cabdal com el canvi climàtic, que ens afecta especialment per la fragilitat de la nostra Illa.

El Consell no estava sol en aquesta empenta, sinó que aconseguí que fins a 16 entitats de la societat civil i empresarial signessin un compromís público privat a través del manifest de Raixa «Tanca el Cercle». Es donà suport a la construcció de 5 plantes de compostatge a Mallorca: a Llucmajor, Santa Margalida, Marratxí, Calvià i Felanitx.

La Planta de Compostatge de Llucmajor tenia un cost de 30 milions d’euros, 5 milions dels quals ja es deixaren preparats al pressupost del Consell; s’aconseguiren amb lluita, constància i determinació. El projecte bàsic es deixà aprovat, l’expropiació dels terrenys ja en curs. Tot a punt, per seguir avançant.

Però a partir d’aquí la cosa canvia, l’equip de govern del Consell PPVox ha reduït a zero els projectes i la planificació a mitjà i llarg termini per aconseguir que Mallorca sigui un exemple mediambiental. Dels planys i queixes constants de PPVox perquè els projectes heretats s’han de gestionar, treballar i impulsar, en són testimonis els murs i despatxos del Consell. Aquells murs i despatxos que un dia, també foren testimonis, fa prop de 10 anys, de com Mallorca es convertí, per obra i gràcia del Partit Popular, en el femer d’Europa, important tones de fems per ser cremades aquí i respirades pels nostres ciutadans i visitants. Exemple de política ‘Zero-Ambiental’ que ara tornen amb PPVox, corregides i augmentades.

La responsabilitat de la protecció del Medi Ambient de l’Illa de Mallorca està en mans de radicals negacionistes del canvi climàtic que eliminen del catàleg d’Educació Ambiental del Consell per a les escoles la formació per frenar el canvi climàtic, o eliminen les partides del pressupost que permeten la protecció dels camins públics de Mallorca, mostrant un absolut menyspreu a la ciència i a la terra

Però els Socialistes de Mallorca no ens resignem, creiem en la ciència, en la protecció al medi ambient, en l’avanç en polítiques de protecció a l’aire que respirem tots i totes. Ens sentim amb força i capaços d’aturar la involució i el retrocés soferts pel Consell en l’acció dirigida a tot el que fa referència a la protecció del medi ambient i el canvi climàtic. Rebutgem l’onada ‘Zero-ambientalista’ PPVox. La paraula sostenibilitat no té perquè usar-se només com a ornament, que queda bé en els discursos i en les intervencions públiques, el Consell pot ser sostenible de veritat, a través de les àrees de govern i de les iniciatives que executi.

Hem de seguir avançant en les plantes de compostatge previstes de Llucmajor, a Santa Margalida, a Felanitx..., perquè el compost s’ha demostrat una solució adequada al concepte d’economia circular, útil per al nostra sector primari i un encert per al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS11 Ciutats i Comunitats Sostenibles, ODS12 Producció i Consum Sostenibles) davant l’alta producció de residus orgànics i l’obligatorietat de tractar-los.

Els socialistes lamentem que PPVox no es prengui seriosament els grans consensos científics, que no es preocupi per l’augment de la temperatura del món en què vivim, ni per la pujada del nivell de la mar perquè els pols es fonen, en definitiva. Els Zero-Ambientals governen com si existís un planeta B.

El Consell de Mallorca, ha posar en marxa polítiques reals de medi ambient, i no de ‘zero-ambient’, perquè si no hi avança, retrocedeix.