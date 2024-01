Com cada 31 de desembre, la ciutadania més compromesa en la defensa de la llengua, la cultura i l’autogovern ha commemorat la Diada de Mallorca. Ho han celebrat a Palma i a nombrosos pobles de tota l’illa, com sempre s’ha fet des de la recuperació de la democràcia i per donar continuïtat a una tradició que es remunta al segle XIII, en què es va constituir el Regne de Mallorca l’any 1230, just després de la Conquesta.

La diada del 31 de Desembre és peculiar perquè estén els seus actes durant varies setmanes. Comença amb el lliurament dels prestigiosos Premis 31 de Desembre, que atorga l’Obra Cultural Balear a la Nit de la Cultura, en un acte retransmès per IB3, Canal 33 i plataformes digitals. La Festa de l’Estendard, que també és com es commemora la diada, ret homenatge a la senyera quatribarrada del conqueridor que ens identifica com a poble i nació, i forma part dels escuts i banderes que simbolitzen les nostres institucions. Als municipis també s’han organitzat nombrosos actes amb la senyera, amb ofrenes florals, lectures de manifestos, actuacions ludicofestives, conferències, etc. L’Església catòlica ha mantingut tots els actes litúrgics que des de fa vuit segles reviuen aquesta diada amb tota la solemnitat. Els joves i els més abrandats patriotes han sortit en manifestació pels carrers de Palma reivindicant la sobirania nacional dels illencs i denunciant les polítiques que conculquen l’autogovern i la nostra identitat com a poble.

Tot ha estat normal, com sempre, excepte que els que fan bandera de l’odi contra la nostra llengua, cultura i autogovern han imposat un pacte de govern per desfer el camí que ens havíem donat amb l’Estatut d’Autonomia i trencar tots els consensos establerts fins ara. La recuperació unilateral per part de PP-Vox d’una diada inventada i aliena a la tradició, com és el 12 de setembre, no és una qüestió menor. Reincidir en els errors ja esmenats del passat no té cap sentit. La divisió política que ha suposat aquest canvi no és més que una mostra del model de segregació social que es pretén enfrontant el poble en bàndols. Aquets dies, molta gent que va lluitar per l’autogovern s’ha sentit agredida, i torna a trobar sentit a la seva lluita per mobilitzar-se i revertir una situació de retrocés que és inqüestionable.