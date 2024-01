Hace justo un mes que escribí un artículo y se lo pasé a la colega Nekane Domblás para que le diera un vistazo. Yo decía entonces que la tensión e incomodidad que el grupo parlamentario de Vox provocaba en el PP balear apuntaba hacia dos salidas. Una, que aparezcan más diputados disidentes como Xisco Cardona. Y decía que Sebastià Sagreras y Sandra Fernández, que cortan el bacalao en el PP balear, debían estar al acecho porque tienen muchos antecedentes de cómo se pesca en los ríos revueltos de los otros partidos. El segundo camino era ir a unas elecciones anticipadas. La presidenta Marga Prohens debe sentirse fuerte y una convocatoria electoral pondría a Francina Armengol en un brete. ¿Regresaría la presidenta del Congreso y jefa del PSIB a Mallorca para embarrarse en la política local o se quedaría en Madrid? La disolución del Parlament también cogería a Vox Baleares con el paso cambiado y gestionando una crisis interna muy complicada de la que no sabe salir. Si la jugada saliera bien, incluso el PP de Feijóo se oxigenaría con aires de victoria, que los necesita. Pero hace un mes, Nekane me dijo: «Ahora mismo, no creo que Prohens piense en convocar elecciones» y deseché el artículo. En aquel momento, la tensión entre Vox y el PP era muy elevada en Balears, al contrario de lo que sucede ahora, que ya están los presupuestos aprobados. Sin embargo, este miércoles Nekane me comentó: «Tengo la sensación de que ya puedes publicar aquel artículo». Le recuerdo entonces, querido lector, que la presidenta del Govern tiene la potestad para convocar elecciones a partir del próximo mes de abril.