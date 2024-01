Acabam un any més on l’oli ha estat present, com sempre, a la Mediterrània. Serà bo fer una ullada cap enrere, per mantenir l’interès i l’atenció cap a aquest producte tan representatiu de l’agricultura i l’alimentació de Mallorca.

La notícia dominant durant aquests darrers mesos ha estat l’increment del preu dels olis continentals, que al cap i a la fi suposen un més del 85 % de l’oli consumit a les Balears. Ha esta un increment de preu important, determinat per dues males collites a la Península, l’equilibri de l’oferta i la demanada i també algunes operacions especulatives. En canvi, l’oli de Mallorca no ha experimentat increments tan grans, de manera que el diferencial de preu s’ha reduït molt.

És l’hora de que famílies i restauradors es decantin pel producte local! L’anyada, a Mallorca, ha estat molt bona, de fet la millor des de que existeix la Denominació d’Origen.

S’han recollit més de cinc mil tres-centes tones d’oliva i s’han fet més de 875.000 litres d’oli. Més olives, fins i tot, que el l’històric esplet de l’any 2017 (quasi 500 tones més), però menys oli: el rendiment enguany ha estat inferior, la qual cosa no és positiva econòmicament.

Però no ens lamentem: tenim oli novell excel·lent, aromàtic i saborós, un aliment saludable i un condiment obligat a qualsevol plat de la cuina mediterrània. És el millor moment per a gaudir-ne.

La Denominació d’Origen i el Consell de Mallorca varen distingir aquest any amb la Gota d’Oli la tasca representativa de Llorenç Santamaria, tot recordant que un bon oli a la cuina és tan important com una bona música a la vida. I vàrem designar com a Tafoner Major al Sr. Luis Berbiela, professional de l’administració forestal recentment jubilat, per remarcar la importància dels olivars en l’equilibri territorial que és fonamental per evitar els incendis forestals.

Els oliers volem deixar constància de la nostra gratitud a la societat i les administracions, ja que la tasca de conrar els olivars i elaborar l’oli no seria possible sense la resposta dels consumidors i el suport de les institucions. A canvi, estam orgullosos d’obtenir un producte d’alta qualitat i de contribuir al bon estat ambiental de l’illa. Per senyalar una dada, els olivars inscrits a la DO (de més de mil propietaris!) capturen cada any més de nou milions de kg de CO2, de manera que no sols milloram l’alimentació de la societat, la integritat del paisatge, sinó també la qualitat de l’aire i la tasca contra el canvi climàtic.

Tancam la temporada de les festes, i voldria fer-ho amb els millors desitjos al lector, que inclouen, com no pot ser d’altra manera, el de gaudir del privilegi de l’oli de Mallorca, per molts d’anys!