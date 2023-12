Celebrant el Cap d’Any, què és el que més es celebra: el 31 de desembre o l’1 de gener? Començam a reunir-nos unes hores abans d’acabar el 31 i continuam la festa unes hores que ja pertanyen a l’1. Per tant, és pertinent la pregunta: aquest cap que celebram, és sinònim de final o és sinònim de finalitat? Ho és d’acabament o ho és de projecte? Ho és de coronament i de límit o ho és de pretensió i propòsit? Té relació amb meta d’arribada o amb meta de sortida? És moment de mostrar balanç o de presentar pressupost? És celebració de cloenda o d’inauguració?

Record l’experiència d’haver passat uns caps d’any a Roma. El costum allà era que, prop de mitjanit, s’obrien les finestres dels edificis per llançar al carrer tot el que consideraven inservible o vell: tests, fustam, cartons o robes i així tancar l’any lliures de molèsties i obstacles. Aquest acte concret evidenciava que la celebració tenia un sentit de neteja general per tancament. No és aquest el sentit que el qui escriu aquestes ratlles se proposa donar a la celebració d’enguany. Jo em dispòs enguany que l’expressió «fi d’any» no tengui el significat de final, sinó de finalitat; no denotarà el muntant del que acabaré, sinó el sentit del que començaré. Enguany em dispòs a dotar de finalitat els tres-cents seixanta-sis dies de 2024.