El dia 31 de Desembre és la gran festa cultural, cívica i social dels mallorquins. El 31 de desembre de 1229 Mallorca esdevingué lliure i cristiana: el rei En Jaume va entrar triomfal a Madina Mayurka i ens regalà la llengua i la cultura catalanes. Ens convertírem en un poble sobirà i feliç. Aquesta realitat històrica ens situa en un context modern i avançat dins les nacions europees i mundials. Malgrat tot, la tribu pepera i voxera, que ara regna manu militare el nostre dia a dia actual, ho vol anular tot i conformar un nou calendari de festes i celebracions nacionals. Per bé de Mallorca i de la seva població volen que deixem de ser qui som nosaltres mateixos. Volen erradicar l’esperit culte i pacífic que ha durat vuit-cents anys seguits fins ara.

Per a l’any que ve, la dreta grollera i l’extrema dreta infame mallorquines, han decidit que Nadal no sigui el 25 de desembre, com s’ha vingut celebrant des de fa segles, sinó el 24 de maig, el dia del naixement de na Margalida Prohens, la manaire actual del Govern balear. Diuen que aquesta data és més democràtica i té més sentit i més solemnitat. De la mateixa manera s’avançaran les festes de Cap d’Any al 29 de febrer perquè aquell dia ningú no celebra res entre nosaltres i cal reivindicar-lo. S’organitzaren corrides de toros i desfilades de turistes amb calçons curts i samarretes imperi, tocant tamborets i cornetes, a tots els pobles i ciutats de l’illa. Sembla que la majoria de mallorquins ha aprovat i aplaudit amb entusiasme aquests canvis.

Fins i tot no es descarta que cada any hi pugui haver diferents Diades de Nadal i de Cap d’Any, segons convingui als fiadors de la nostra felicitat artificial. Es tracta d’un sistema revolucionari de fer les coses, després de tant temps de tradició i avorriment subjugat. Tot es basa en que en una certa època també solia celebrar-se la Pasqua abans dels Ram, un costum que es vol recuperar a nivell proletari i reivindicatiu. L’Ajuntament de Palma recolza aquesta política innovadora, i els altres ajuntaments callen com difunts sota els ametlers en flor. Tot fa preveure que així i d’ara endavant la nostra reputació col·lectiva serà més respectada i glorificada. Tant a Madrid com a Moscou o com a Qatar.