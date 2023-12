És temps de festes i compres, de trull i brindis. I els temps comanden sobre els esdeveniments. Esdeveniments són les guerres, les mediàtiques i les sordes; esdeveniments són les arts d’arrossegament de l’extrema dreta; esdeveniments són les immigracions en condicions extremes, i les emigracions provocades per la gentrificació. I tants més. En definitiva, esdeveniment és tot allò que passa, i el temps de festa és com si no passàs res.

A veure; i clar que ens mereixem viure i gaudir a pler de la vida malgrat tot allò que està passant. Potser encara ho hauríem de fer més i per més temps, això de desconnectar del que passa; de tot el que, lligats de mans i peus, se’ns imposa; i, en resum, de l’imposant desgavell del món. Desconnectar de la política barroera i de tots els seus heralds, portaveus i relators. Desconnectar de la part acrítica i insensata de la societat. Desconnectar d’allò virulent, de la toxicitat, del renou i la fúria. És temps de festa i convé gaudir-la al màxim, no tant com a compensació a tot allò que està passant, sinó com el dret autònom a no deixar-se condicionar amb excés pels esdeveniments. Ser-ne conscients, sí, però no condicionats. És temps de diversió i de goig. Encara que també és temps de pluja, i no plou.