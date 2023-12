Bildu, socio prioritario de los socialistas, dice que el PSOE ha mutado. Efectivamente, así es. El de antes tenía una parte de la militancia con sentido crítico, unos lideres que obviamente defendían sus postulados, pero desde el respeto y con sentido de Estado. Ahora hemos entrado en una fase de servilismo militante que recita el relato de su líder como autómatas. Sin ningún rubor ni capacidad analítica. El ridículo en el que caen es patético. Negueruela, discípulo de Armengol, repite de forma pueril que Prohens ha claudicado ante Vox por unas ridículas aportaciones del equipo de Abascal. Mi admirado M. Payeras, en este periódico, se refería a los pactos. Escribía con su lucidez habitual que cuando estás obligado a un pacto por razones aritméticas, tienes que ceder en determinados aspectos. Pero lo importante de los Presupuestos lleva ADN del PP. El PSOE habla de genuflexión ante Vox sin caer en el pacto en el que su amado Sánchez se ha entregado a la extrema izquierda vasca. Aquellos son expistoleros que sembraron el terror asesinando a civiles indefensos e inocentes. Y que loan nada menos que a Hamás. Impresentable. Este PSOE está destruyendo el espíritu de la Transición. Enfrenta a media España contra la otra media. Y encima tiene la desfachatez de llamarse progresistas. No se puede gobernar despreciando a los que no piensan como tú. Un presidente con sentido de Estado no lo hace.

El servilismo a Puigdemont y Bildu es una injusticia flagrante con el resto de autonomías. Ver como Armengol ha puesto al servicio de su ideología el Parlamento, que es de todos, es simplemente una ignominia. Ver como dilapidan mis impuestos para favorecer a dos comunidades mientras se ignora a las demás. Les importa poco que estemos gastando con los caprichos de Yolanda y Sánchez el doble exactamente de lo que generamos, según nada menos que la UE, que conoce los datos que a nosotros se nos niegan. –Aquí la oposición está obsesionada con Vox y la lengua, en lugar de defender a esta tierra, ahora que mandan los suyos–. Conozco a socialistas ruborizados y avergonzados de la tropa que ha mutado al PSOE. Ruego simetría, abandonar la demagogia, respetar a todas las autonomías. Una pócima de sentido común y espíritu de concordia, no de enfrentamiento. Trabajar en lo trascendente, la cesta de la compra, el déficit descomunal. Sanidad y educación deben aumentar la aportación estatal. No enfrentar a patronales con sindicatos. Armonizar nuestra posición internacional, no tomar partida por Estados autoritarios y en ocasiones asesinos. Feliz Navidad a todos.