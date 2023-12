Per part de determinats sectors de la societat balear s’ha vist en Coalició Canària el model que ens hauria d’inspirar com a referent. Les seves consecucions al Congrés dels Diputats, donant suport a un o altre Govern espanyol, ens han emmirallat pensant el que podria aconseguir per a les nostres illes un vertader diputat de disciplina balear a Madrid. Molts dels que pensen això ignoren, però, que Coalició Canària és un partit nacionalista que va molt més enllà de les vel·leïtats regionalistes que s’estilen per aquí. El que han aconseguit els canaris no és fruit de mitges tintes, sinó d’una convicció profunda que prioritza els interessos de Canàries, entesa com a nació, per damunt dels de l’Estat o de la Unió Europea, tot i no qüestionar aquests marcs com a àmbits de convivència. Creure en la seva identitat pròpia i en el seu fet diferencial com a illes i pont entre Europa, Amèrica i Àfrica, el hi dóna una visió de la realitat que els allunya del sucursalisme espanyol al que estam tan acostumats.

L’èxit de Coalició Canària no l’hem de cercar a Madrid, sinó com a força política que s’ha forjat de baix a d’alt, des dels moviments veïnals i culturals, des del municipalisme i l’insularisme... però, sobretot, essent una eina útil en l’exercici del govern. CC és el partit del govern a Canàries, i ho és perquè la seva gent es creu el seu país insular i n’estan orgullosos com a nacionalistes que són i es proclamen. Tornant a les Balears un pensa que si volem avançar com els canaris hem de llevar el fre de mà que duim posat en la nostra ambició política com a país. Hem de confiar en nosaltres mateixos i estar orgullosos de la nostra cultura i identitat. L’autogovern no és cap regal, és una lluita constant que requereix coratge i valentia com han demostrat els canaris i altres territoris de l’Estat que es fan respectar. Els greuges de Balears no són els de Canàries, però sí que podem compartir una visió del que hauria de ser un Estat plurinacional amb territoris insulars. Coalició Canària i el PI són socis i col·laboradors, i això ens ha beneficiat per aconseguir ajuts estatals. Per desgràcia, la lliçó canària encara és una assignatura pendent a les Balears, i el PI ha d’assumir el seu paper històric per sumar a la nostra terra.