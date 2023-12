Escribo a sabiendas de que no lo leerá. Le importa un bledo la opinión de la ciudadanía. Vive en la ensoñación por no llamarle delirio de grandeza y un relato imaginario que no se corresponde para nada con la realidad. Me he preocupado de entrar en su currículo y me ha sorprendido que anuncia que es sociólogo por la Universidad de Deusto. Si es cierto, es incomprensible que no tenga claro que la sociología es dinámica y evolutiva. Y que desconozca que la de este país no se parece en nada a la que heredamos del general Franco, al que parece que venera e imita. Estamos en una realidad incontestable. Somos un país plurinacional, con diversas realidades, culturales e identitarias. Ello debe conjugarse con diálogo y pactos. No con motosierra ni bravatas extemporáneas. Sus manifestaciones, como colgar a Sánchez por los pies, son un exabrupto que no cabe en el parlamentarismo democrático. No acepto las maneras ni formas de gobernar de este PSOE, pero soy ante todo demócrata y es mi presidente, legítimo según la ley electoral y sólo por esto se merece un respeto institucional. España ha madurado, no es Argentina ni Hungría. Usted no lo asimila.

Las próximas elecciones, igual que las anteriores, le demostrarán que su delirio de creer que gobernará España para convertirla en uniforme, con un castellano impuesto por cualquier línea fáctica, es sólo una forma de no entender la realidad. Puede acabar como Podemos. En Balears tenía personas sensatas que sí contactan con la realidad, pero eligió a un secretario general de línea dura, incapaz de empatizar con nuestra ciudadanía. Representáis un trece por cien de la población y no podéis imponer trabajar como si fuerais mayoría. En vuestro programa decíais que vuestra prioridad era la ocupación ilegal, la inmigración no regulada. Aquí no lo trabajáis, estáis obsesionados con la lengua. Y no pasaremos por vuestro radicalismo. Somos mayoría aplastante. Su partido no entiende que vuestras formas y manera de gestionar la política solo favorecen al PSOE e imposibilita la alternativa del PP. Sois un obstáculo para ganar a una derecha centrada y obstaculiza que sus posibles socios de investidura, por su culpa, no puedan apoyarla, debido a su radicalismo ancestral. Reflexionen, acérquense a la realidad actual. Sé que no lo harán por su manera de gestionar el partido. Lo hace como si fuera un caudillo, sin democracia interna, lo que demuestra que elimina a los que lo cuestionan. Eso demuestra qué tipo de personaje es. Le deseo que medite y aterrice en la realidad y no en su delirio.