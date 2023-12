Enguany fa onze anys que vaig publicar un article titulat Una obra mestra, dedicat al betlem d’Algaida, obrat per Rafel Trobat ‘Pau’. Tres anys abans n’havia escrit un altre titulat Betlem a l’església parroquial d’Algaida. Un tercer, sobre el mateix tema, pot semblar exagerat, però molts saben que no és així. Basta llegir el capítol que li dedicaren Mireia Valls i Marc Garcia a la seva obra Mallorca. Una mirada simbòlica, per adonar-nos de la força d’aquesta obra, que conjuga components poètics, cívics i religiosos. Ens referim a un pessebre diferent, una obra per esser contemplada i que certament va molt més enllà d’unes peces convencionals col·locades de forma previsible. És tot el contrari d’un betlem de plàstic, fet amb peces de souvenir. És una obra d’autor, construïda amb l’objectiu de transmetre una idea de que Nadal, i tota la seva simbologia cristiana, està carregat de signes que no han perdut el seu significat en absolut. El betlem algaidí, expressa igualment la identitat d’un paisatge i d’una gent.

El Betlem avui serà inaugurat i acompanyarà els algaidins fins després de les festes de Sant Honorat. Un pessebre que inclina la realitat en aquella direcció que la tradició religiosa ha marcat durant centenars d’anys, i que ajuda a centrar la interpretació espiritual i mística que té el Nadal. Aquest any, tanmateix, serà un any especial, precisament perquè emergeix en un clima de posada en valor dels pessebres. Aquest Nadal de 2023 es compleixen 800 anys del primer pessebre vivent a Greccio, promogut per sant Francesc, la nit de Nadal de 1223. El misteri de l’encarnació només es pot expressar amb símbols i signes que els senzills entenen i experimenten de forma natural. Aquest any de 2023 a Cisjordània voldrien rebre visitants i turistes cristians i ser el centre del món durant uns dies, però enguany no serà exactament així. El 1223, Francesc d’Assís explicava als seus contemporanis que no calia pelegrinar a Terra Santa per commemorar el naixement del messies. 800 anys després, aquella iniciativa tan carismàtica i tan innovadora s’ha convertit en una fita de primer ordre i ha originat una cultura global. Certament amb les guerres culturals actuals i la secularització potser el capitalisme ofereix altres símbols més comercials i més cridaners que ens conviden a viure el Nadal global secular. Per això mateix, visitar el betlem –en aquest cas qualsevol pessebre– aquest 2023 té múltiples significats. Potser un acte de solidaritat amb un poble que anhela llibertat i normalitat, que desitja ser tractat justament i aspira a ser comprès per la comunitat internacional.