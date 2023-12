Cada dia que passa queda més palès que PP i Vox formen una societat cada cop més limitada. Les seves limitacions per governar, i fins i tot per pensar bé, són més evidents a mesura que passen les setmanes i els mesos. La S.L. (Societat Limitada) PP-Vox té els seus dies polítics comptats. Afortunadament. Els seus límits són, visiblement i primordialment, en intel·ligència, justícia, drets civils, llengua pròpia, tradicions i cultura general. D’aquesta genteta J.W. Goethe diria que és tan limitada que sempre creu tenir raó. Tapa’ls-hi el cap, ens aconsellaria el nostre insigne Miquel Ramis Alonso.

Vaja una colla de poca-soltes. I vaja també un ramat de poca-soltes els qui els votaren. Però així són les regles del joc, com les de l’absurd offside en el futbol. Impera més el reglament que el sentit comú. Predomina l’analfabetisme per sobre del talent i la creativitat. Com diu Wittgenstein, els límits del llenguatge són els del propi món. Que en un joc existeixi el masclisme i el fora de joc és l’estupidesa més gran que conec. El joc és per jugar-lo, sigui recreatiu o polític. Allò que no té límits per aquesta Societat Limitada és la seva poca vergonya i la seva bestiesa. És patètic maltractar la gent necessitada i desvalguda, el teatre, la creativitat artística, el feminisme i la marginació social. Diuen que la gent, les dones i els homes i les criatures, el poble, s’espavili. Nosaltres cantem i riem i, de passada, ens pugem el sou i les dietes. Aquí no hi ha limitacions. Som estúpids, però mai contra el nostre poder ni la nostra butxaca.

Entre nosaltres els autòctons, la sucursal balear de l’empresa PP i Vox, S.L., dirigida amb mà de ferro per Marga Prohens, vol superar en contundència fins i tot la Delegació Central de Madrid. Amb la negació de qualsevol evidència, natural i legítima, i en la superació dels honoraris mensuals. Materialistes proactius! Ella és la capdavantera d’aquesta deriva extremista, fins al punt que inclòs els esportistes d’elit l’enlairen i no la deixen caure mai a terra. Fins aquí arriben els seus límits.