El dolor que se sent quan una persona defensa a un agressor és colpidor. Quan qui defensa a un agressor és un conseller del Govern, el que se sent és dolor, ràbia i por.

El que hem viscut aquests dies ha estat vergonyós, però sincer i revelador d’una estructura protectora no només amb qui perpetua la violència, sinó amb qui l’avala i li ofereix un sou públic. Per si no era a bastament, a més, s’ha considerat oportú des del Govern explicitar que hi havia confiança en qui ha estat denunciat per agressió sexual, que creien que tot això quedaria en res. Tant de bo poguéssim dir que no és premonitori del que ens esperen aquests anys, però la manca de responsabilitat ens permet ensumar les bafarades del que vendrà.

Sigui qui sigui l’agressor, que quedi clar: no pot quedar cap agressió sense resposta.