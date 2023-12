Pues mira tú por dónde que me entero de rebote el otro día de que se ha inaugurado en Barcelona un supuesto Museu de l’Art Prohibit, por lo visto con vocación de albergar en su interior obras polémicas y/o subidas de tono, y donde por lo que parece se programan interesantes exposiciones con un fondo que probablemente valga la pena conocer, en un lugar que aparentemente se atreve con cosas (se supone que desde los formatos más tradicionales a los más arriesgados) que inicialmente no se han expuesto nunca como es debido, o a lo mejor sí se han expuesto pero no en su forma completa (o quizás se han visto censuradas por las autoridades competentes). Y en este caso concreto, la abundancia en estos párrafos míos de expresiones equívocas y adverbios de indeterminación no obedece a un interés de preservar los posibles misterios y/o secretos que el lugar presumiblemente oculta u ofrece, sino al hermetismo (o directamente, a la indiferencia) con la que sus coordinadores y/o responsables tratan a quienes gustamos de estas iniciativas y nos interesamos por ellas en profundidad, y lo único que recibimos por respuesta a nuestros requerimientos informativos es el silencio, o peor aún, los laconismos resumidos en un «no sabe/no contesta». Así que me habría gustado mucho poder decirles más a mis interesados/as lectores/as acerca de todo ello, pero tal y como son las cosas, supongo que el asunto es que desean mantener el misterio y reducirlo al (presunto) título del lugar.