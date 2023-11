Fa uns mesos vaig apuntar-me a classes de ball de bot per curolla d’una amiga. I més enllà d’aprendre el colzet, el davant i darrere amb volta o què és un ‘turito’, aquella aula és un recordatori constant de què si alguna cosa no surt, ja sortirà.

L’altre dia ballàvem per parelles un bolero i vaig voltar quan no tocava, vaig posar els braços malament i vaig xocar-me amb la meva parella. I no sabeu, que esper que sí, quin gust poder equivocar-me. Qui m’hagués dit que en els boleros trobaria l’esquerda per on escapar de la pressió d’estar sempre on toca. Està a l’experiència de moltes fer perquè s’ha de fer, i no per gust. I quin gust fer les coses per gust.

Com diu la nostra professora de ball de bot, el que no surt, ja sortirà. I si no surt, no ens queda altre remei que continuar ballant boleros.